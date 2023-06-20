Фільм про евакуацію українців "Звідки куди" переміг на фестивалі у Великій Британії

Фільм "Звідки куди" про евакуацію українців режисера Мачека Хамела переміг на Sheffield DocFest – головному документальному кінофестивалі Великої Британії.

Стрічка брала участь у міжнародному конкурсі, на якому було представлено лише 9 фільмів. Sheffield DocFest проходить кожного червня у місті Шефілд. Цьогоріч відбулося святкування 30-річчя фестивалю, передає 24 Канал.

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Історія створення фільму "Звідки куди" особлива, адже її режисер, Мачек Хамела, з перших днів війни став волонтером і на своєму автомобілі рятував українців з-під обстрілів у Чернігівській, Харківській та Донецькій областях. Слухаючи по дорозі історії українців, які встигли відчути на собі жорстокість війни, вирішив взяти із собою друга-оператора та спробувати зняти документальний фільм. На першому місці завжди була евакуація, а зйомки були підпорядковані її зусиллям.

Саме тому фільм побудований на самому шляху всередині автомобіля, зустрічах та прощаннях. За пів року Мачек вивіз 400 людей, частина з яких стали героями його стрічки. Крім цього, команда співпрацювала з благодійною організацією АРТАК, яка займається евакуацією українців із найнебезпечніших регіонів, таких як Запоріжжя та Бахмут.

Команда фільму численними показами на кінофестивалях продовжує нагадувати світу про війну в Україні та збирати кошти для евакуації українців з прифронтових територій, а після підриву Каховської ГЕС і для порятунку людей з підтоплених сіл,

– сказала копродюсерка Анна Паленчук.

Фільм "Звідки куди" ілюструє збірний образ українських біженців – дітей, жінок, літніх людей, чоловіків тощо, які після вторгнення Росії змушені покинути свої домівки і їхати у невідоме майбутнє. Мета одна на всіх — знайти безпечний притулок. Вони сідають в евакуаційний автобус і розповідають про досвід, якій їм довелось пережити. За кермом сам режисер, який везе героїв якомога далі від війни та допомагає врятувати їх життя.

"Звідки куди": дивіться трейлер фільму

Прем'єра документального фільму "Звідки куди" режисера Мачека Хамела відбулась 21 травня 2023 року на 76-му Каннському кінофестивалі. На польському кінофестивалі Millennium Docs Against Gravity стрічка отримала дві відзнаки "Кращий польський фільм" та "Нагороду асоціації артхаусного кіно". Фільм вироблено у копродукції Польщі, Франції та України. До виробництва фільму долучилась українська кінокомпанія 435 FILMS, заснована кінопродюсеркою Анною Паленчук.