"20 днів у Маріуполі" здобув премію BAFTA як найкращий документальний фільм
Раніше на премію BAFTA 2024 номінували український документальний фільм "20 днів у Маріуполі". Наразі стало відомо про перемогу кінострічки.
Кінострічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова перемогла у номінації "Найкращий документальний фільм" премії BAFTA. Про це мовиться на офіційному сайті.
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Фільм "20 днів у Маріуполі" переміг у номінації
Нагороду на сцені забрав Мстислав Чернов, а також продюсерка Василиса Степаненко. Вона разом із фотокореспондентом Євгеном Малолєткою працювала в оточеному Маріуполі ще у 2022 році.
Зокрема, поруч з ними були кінопродюсерки Мішель Мізнер та Рені Аронсон-Рат.
Українська кінострічка також була номінована як "Найкращий фільм іноземною мовою". Втім, у цій категорії переміг фільм "Зона інтересу" Джонатана Ґлейзера.
Зауважимо, що в український прокат він виходить із 22 лютого. Ця кінострічка отримала нагороди у номінаціях "Найкращий звук" та "Найкращий британський фільм".Довідка. Кінопремія BAFTA це щорічна нагорода, яку присуджує Британська академія телебачення та кіномистецтва. Це, так би мовити, аналог "Оскара" у Великій Британії.
Зокрема, наразі фільм "20 днів у Маріуполі" конкурує у категорії "Найкращий документальний фільм" премії "Оскар" і за прогнозами букмекерів, йому пророкують перемогу.
Кінострічка режисера Мстислава Чернова станом на зараз має шанси на перемогу з ймовірністю 48%, у той час, як ймовірність перемоги його найближчого конкурента, стрічки "Боббі Вайн: Народний президент", оцінюється у 32%.
Що відомо про створення кінострічки: основне
- "20 днів у Маріуполі" є дебютом у режисурі відомого воєнного кореспондента та фотографа Мстислава Чернова, який має багаторічний досвід у роботі в Сирії, Нагірному Карабасі, Лівії, Іраку, Секторі Газа та Афганістані.
- У процесі створення цієї стрічки також брали участь фотограф Євген Малолєтка та продюсерка-журналістка Василиса Степаненко. За свою роботу в Маріуполі вони отримали визнання не лише серед українських глядачів, а і по всьому світу.
- Фільм створила команда журналістів Associated Press, які виявилися останніми міжнародними кореспондентами в оточеному Маріуполі. Вони продовжували працювати в облозі, фіксуючи кадри, які пізніше стали символічними образами війни.
- Стрічка стала найбільш касовим українським документальним фільмом в історії.