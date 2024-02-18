"20 днів у Маріуполі" здобув премію BAFTA як найкращий документальний фільм

Раніше на премію BAFTA 2024 номінували український документальний фільм "20 днів у Маріуполі". Наразі стало відомо про перемогу кінострічки.

Кінострічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова перемогла у номінації "Найкращий документальний фільм" премії BAFTA. Про це мовиться на офіційному сайті.

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Фільм "20 днів у Маріуполі" переміг у номінації

Нагороду на сцені забрав Мстислав Чернов, а також продюсерка Василиса Степаненко. Вона разом із фотокореспондентом Євгеном Малолєткою працювала в оточеному Маріуполі ще у 2022 році.

Зокрема, поруч з ними були кінопродюсерки Мішель Мізнер та Рені Аронсон-Рат.

Українська кінострічка також була номінована як "Найкращий фільм іноземною мовою". Втім, у цій категорії переміг фільм "Зона інтересу" Джонатана Ґлейзера.

Зауважимо, що в український прокат він виходить із 22 лютого. Ця кінострічка отримала нагороди у номінаціях "Найкращий звук" та "Найкращий британський фільм".

Кінопремія BAFTA це щорічна нагорода, яку присуджує Британська академія телебачення та кіномистецтва. Це, так би мовити, аналог "Оскара" у Великій Британії.

Зокрема, наразі фільм "20 днів у Маріуполі" конкурує у категорії "Найкращий документальний фільм" премії "Оскар" і за прогнозами букмекерів, йому пророкують перемогу.

Кінострічка режисера Мстислава Чернова станом на зараз має шанси на перемогу з ймовірністю 48%, у той час, як ймовірність перемоги його найближчого конкурента, стрічки "Боббі Вайн: Народний президент", оцінюється у 32%.

Що відомо про створення кінострічки: основне