Дізнайтесь в матеріалі Кіно 24, що відомо про процес створення фільму та його авторів, з'ясуйте, чому цю стрічку варто переглянути кожному українцеві та за яку номінацію на Оскар ця стрічка була визнана цього року.

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"20 днів у Маріуполі": що відомо про створення стрічки

"20 днів у Маріуполі" є дебютом у режисурі відомого воєнного кореспондента та фотографа Мстислава Чернова, який має багаторічний досвід у роботі в Сирії, Нагірному Карабасі, Лівії, Іраку, Секторі Газа та Афганістані. У процесі створення цієї стрічки також брали участь фотограф Євген Малолєтка та продюсерка-журналістка Василиса Степаненко. За свою роботу в Маріуполі вони отримали визнання не лише серед українських глядачів, а і по всьому світу.

Фільм створила команда журналістів Associated Press, які виявилися останніми міжнародними кореспондентами в оточеному Маріуполі. Вони продовжували працювати в облозі, фіксуючи кадри, які пізніше стали символічними образами війни: трагічні випадки з дітьми, масові поховання, руйнування пологового будинку та інші страхіття, спричинені російськими злочинами.

Стрічка стала найбільш касовим українським документальним фільмом в історії.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

Стрічка "20 днів у Маріуполі" позмагається за Оскар

Фільм "20 днів у Маріуполі" висунули на премію Оскар в категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм". Це перша чисто українська стрічка, яку визначили для участі в престижній премії Американської кіноакадемії. Зазначимо, що Мстислав Чернов став першим українським режисером, який отримав номінацію на Оскар.

"20 днів у Маріуполі" має побачити кожен: де дивитись

Кінопрокатна компанія Dogwoof, спеціалізуючись на документальних фільмах, придбала права на міжнародний продаж стрічки. Dogwoof буде відповідальна за продажі по всьому світу, за винятком Північної Америки, де права на фільм належать PBS Distribution.

Фільм вийшов у обмежений прокат у США 14 липня. Показ у кінотеатрах України розпочався 31 серпня. Протягом першого вікенду вересня 2023 року стрічка зібрала понад 530 тисяч гривень в українському прокаті, ставши найбільш прибутковим українським документальним фільмом в історії. Після номінації на премію Оскар фільм повернувся до повторного прокату в Україні.

Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США

Днями Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США за "20 днів у Маріуполі". Лауреатів нагороди за виняткові досягнення у 2023 році оголосили увечері 10 лютого під час 76-ї щорічної церемонії вручення премії DGA Awards в готелі Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз. До речі, Крістофер Нолан також визнаний серед переможців.

Мстислав Чернов каже, що основна мета фільму "20 днів у Маріуполі" полягає в тому, щоб розповісти світові не лише про те, що сталося в Маріуполі, але й про те, що відбувається в Україні зараз.

Я завжди кажу, що ви бачили двадцять днів, але був двадцять перший і двадцять другий, і тридцятий, і дев'яностий день. Дев'ять років з вторгнення Росії в Україну. І те, що ви бачили, відбувається кожен день – з Попасною, з Соледаром, з Бахмутом. Це те, що відбувається саме зараз,

– каже Мстислав Чернов.