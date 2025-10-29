Сьогодні редакція 24 Каналу розповість, які фільми про війну має побачити кожен українець. Зберігайте добірку, дивіться стрічки й ніколи не забувайте, хто наш ворог.

Добірка українських фільмів про війну

"Мирний-21"

Режисером цієї воєнної драми став Ахтем Сеітаблаєв. Фільм знятий на основі реальних подій 2014 року, які відбувались на прикордонному пункті на Луганщині.

Коли розпочалися наступальні дії росіян, командир Луганського прикордонного загону Сергій Дейнеко втримав оборону, хоч сили були нерівними. Це історія про прикордонників, які боролись з окупантами.

"Мирний-21": дивіться онлайн трейлер фільму

"Чорний ворон"

Події фільму розгораються у 1921 році, коли УНР перебувала під окупацією Червоної армії. Колишній офіцер армії УНР Іван Чорноус ("Чорний Ворон") очолює партизанський рух у Холодному Яру, аби боротись з більшовиками, які вбивають патріотів і знищують українську культуру. Головну роль у стрічці зіграв Тарас Цимбалюк.

"Чорний ворон": дивіться онлайн трейлер фільму

"20 днів у Маріуполі"

У цьому документальному фільмі, який у 2024 році отримав премію Оскар, розповідається про облогу Маріуполя в перші тижні повномасштабного вторгнення. Знімальна група задокументувала злочини російських загарбників у місті. Стрічку створили режисер Мстислав Чернов, фотокореспондент Євген Малолєтка, журналістка і продюсерка Василиса Степаненко.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

Раніше ми писали про новий український фільм "Наш дім у вогні".