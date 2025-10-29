Сегодня редакция 24 Канала расскажет, какие фильмы о войне должен увидеть каждый украинец. Сохраняйте подборку, смотрите ленты и никогда не забывайте, кто наш враг.

Тоже интересно Фильмы, что "смакуют" на украинском: от каких лент мурашки по коже

Подборка украинских фильмов о войне

"Мирный-21"

Режиссером этой военной драмы стал Ахтем Сеитаблаев. Фильм снят на основе реальных событий 2014 года, которые происходили на пограничном пункте на Луганщине.

Когда начались наступательные действия россиян, командир Луганского пограничного отряда Сергей Дейнеко удержал оборону, хотя силы были неравными. Это история о пограничниках, которые боролись с оккупантами.

"Мирный-21": смотрите онлайн трейлер фильма

"Черный ворон"

События фильма разгораются в 1921 году, когда УНР находилась под оккупацией Красной армии. Бывший офицер армии УНР Иван Черноус ("Черный Ворон") возглавляет партизанское движение в Холодном Яру, чтобы бороться с большевиками, которые убивают патриотов и уничтожают украинскую культуру. Главную роль в фильме сыграл Тарас Цимбалюк.

"Черный ворон": смотрите онлайн трейлер фильма

"20 дней в Мариуполе"

В этом документальном фильме, который в 2024 году получил премию Оскар, рассказывается об осаде Мариуполя в первые недели полномасштабного вторжения. Съемочная группа задокументировала преступления российских захватчиков в городе. Ленту создали режиссер Мстислав Чернов, фотокорреспондент Евгений Малолетка, журналистка и продюсер Василиса Степаненко.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

Ранее мы писали о новом украинском фильме "Наш дом в огне".