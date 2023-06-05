В подборке 24 Канала мы собрали 7 интересных фильмов, которые не дадут шанс на отдых. Готовы путешествовать без перерыва? Тогда начнём!

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"Не смотрите вверх", 2021 год

По сюжету два астронома, которых сыграли Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, в ходе исследования поймут, что к Земле приближается комета, которая может уничтожить планету. Они как только могут пытаются предупредить об опасности, однако над учеными лишь смеются, более того, пытаются их арестовать в связи с распространением вроде бы ложной информации. Однако герои не сдаются.

"Не смотрите вверх": смотрите трейлер

"Последняя дуэль", 2021 год

Эпос "Последняя дуэль" – историческая драма режиссера Ридли Скотта по мотивам книги Эрика Ягера The Last Duel. Лента рассказывает о событиях, происходящих на фоне Столетней войны, и раскрывает безграничное могущество мужчин, хрупкость правосудия и отважность одной женщины, готовой стать против всех, чтобы правда победила.

"Последняя дуэль": смотрите трейлер



"Зов предков", 2020 год

Легендарный одноименный роман "Зов предков" Джека Лондона рассказывает о умной и добросердечной собаке Бака, живущей на ранчо в Калифорнии в приятной семье. Его беззаботная и по-собачьи счастливая жизнь идет кувырком, когда воры похищают его от хозяев и продают на Аляску. Для Бака столь резкие изменения стали настоящим испытанием.

"Зов предков": смотрите трейлер





"Красное сообщение", 2021 год

В центре сюжета – артефакт "яйцо Клеопатры". Агент ФБР Джон Хартли пытается поймать преступника Нолана. Он уже не раз похищал произведения искусства, и "яйцо Клеопатры" – следующая задача. Однако, на его пути появляется другой персонаж Слон и здесь начинаются настоящие забавные приключения. Какой план придумают главные герои? Рекомендуем посмотреть ленту.

"Красное сообщение": смотрите трейлер



"Рыцари справедливости", 2020 год

Это чрезвычайно оригинальная, насыщенная атмосферой и интригующая "черная" комедия, рассказывающая о жизни профессионального военного, потерявшего жену из-за преступного акта. В своей попытке отомстить он обращается к необычной группе гиков, которые оказываются неожиданной силой его плана. Этот фильм поражает не только своим глубоким юмором, но и остроумными диалогами, пронизывающими каждую сцену.

"Рыцари справедливости": смотрите трейлер

"Афера века", 2020 год

Дэнни Бишоп – талантливый игрок в покер. После тюрьмы он снова возвращается к махинации. Чем на этот раз все это закончится для него – узнаете после просмотра фильма.

"Афера века": смотрите трейлер

"Король Стейтен-Айленда", 2020 год

В центре внимания находится 24-летний Скотт Карлин, бездельник, проживающий вместе со своей матерью в нью-йоркском районе Стейтен-Айленд. Жизнь Скотти кардинально изменилась после трагической смерти отца-пожарного. Он проводит большинство дней, куря траву и нанося татуировки на своих бессмысленных друзьях. Однажды его глупость приводит к тому, что мать Марджи соглашается пойти на свидание с Рэем, местным пожарным. Супружеские отношения расцветают между Марджи и Рэем, тогда как в жалкой жизни Скотти наконец-то появляется настоящая цель, которая изменит все.

"Король Стейтен-Айленда": смотрите трейлер

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