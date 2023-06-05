Неважно, какой жанр вы выбираете – экшн, комедию, драму, фантастику или ужасы – в июне будет выбор для каждого. Итак, в материале 24 Канала рассмотрим самые ожидаемые фильмы, которые выйдут в июне 2023 года.

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Самые ожидаемые фильмы июня 2023 года

"Человек-паук: Через вселенные"

Дата премьеры: 1 июня

Жанр: боевик, мультфильм

Фантастический приключенческий боевик и комедия, продолжение мультфильма, выпущенного в 2018 году. Мультфильм рассказывает о Майлзе Моралезе, к которому неожиданно возвращается его лучшая подруга и любимая Гвен Стейси. По сюжету они должны спасти всех людей-пауков от таинственного вора.

"Человек-паук: Через вселенные": смотрите трейлер

"Флэш"

Дата премьеры: 15 июня

Жанр: боевик, фантастика

Супергеройский фильм режиссера Андреса Мускетти, основанный на одноименном комиксе издательства DC Comics. Он рассказывает историю возникновения Флеша, отправившегося в прошлое, чтобы спасти свою мать. Однако когда он вернулся, увидел, как сильно изменился мир, а мать оказалась жива.

"Флэш": смотрите трейлер

"Без образ"

Дата премьеры: 22 июня

Жанр: комедия

Комедийный фильм рассказывает о водителя Uber Мэдди, которая после конфискации авто решает найти работу, чтобы не потерять еще и дом. Среди множества вакансий она случайно наталкивается на очень необычное предложение: состоятельные родители застенчивого подростка предлагают Мэдди встречаться с их сыном, чтобы помочь ему обрести большую уверенность в себе и взаимодействие с девушками. Однако оказывается, что найти общий язык с парнем оказывается непросто.

"Без образ": смотрите трейлер

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"Астероид-Сити"

Жанр: комедия, мелодрама

Дата премьеры: 22 июня

Комедия Веса Андерсона рассказывает об астрономическом съезде студентов и их родителей в 1950-х годах. Главные роли сыграли: Том Генкс, Скарлетт Йоганссон, Виллем Дефо, Тильда Свинтон, Марго Робби и другие.

"Астероид-Сити": смотрите трейлер

"Индиана Джонс и Реликвия судьбы"

Дата премьеры: 29 июня

Жанр: боевик, приключения

Приключенческий боевик Джеймса Менголда, являющийся пятым фильмом об археологе Индиане Джонсе. Главную роль исполнит Гаррисон Форд.

"Индиана Джонс и Реликвия судьбы": смотрите трейлер

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