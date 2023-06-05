Неважно, какой жанр вы выбираете – экшн, комедию, драму, фантастику или ужасы – в июне будет выбор для каждого. Итак, в материале 24 Канала рассмотрим самые ожидаемые фильмы, которые выйдут в июне 2023 года.
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Самые ожидаемые фильмы июня 2023 года
"Человек-паук: Через вселенные"
Дата премьеры: 1 июня
Жанр: боевик, мультфильм
Фантастический приключенческий боевик и комедия, продолжение мультфильма, выпущенного в 2018 году. Мультфильм рассказывает о Майлзе Моралезе, к которому неожиданно возвращается его лучшая подруга и любимая Гвен Стейси. По сюжету они должны спасти всех людей-пауков от таинственного вора.
"Человек-паук: Через вселенные": смотрите трейлер
"Флэш"
Дата премьеры: 15 июня
Жанр: боевик, фантастика
Супергеройский фильм режиссера Андреса Мускетти, основанный на одноименном комиксе издательства DC Comics. Он рассказывает историю возникновения Флеша, отправившегося в прошлое, чтобы спасти свою мать. Однако когда он вернулся, увидел, как сильно изменился мир, а мать оказалась жива.
"Флэш": смотрите трейлер
"Без образ"
Дата премьеры: 22 июня
Жанр: комедия
Комедийный фильм рассказывает о водителя Uber Мэдди, которая после конфискации авто решает найти работу, чтобы не потерять еще и дом. Среди множества вакансий она случайно наталкивается на очень необычное предложение: состоятельные родители застенчивого подростка предлагают Мэдди встречаться с их сыном, чтобы помочь ему обрести большую уверенность в себе и взаимодействие с девушками. Однако оказывается, что найти общий язык с парнем оказывается непросто.
"Без образ": смотрите трейлер
Важно 10 самых ожидаемых фильмов лета 2023 года по версии IMDb, которые нельзя пропустить
"Астероид-Сити"
Жанр: комедия, мелодрама
Дата премьеры: 22 июня
Комедия Веса Андерсона рассказывает об астрономическом съезде студентов и их родителей в 1950-х годах. Главные роли сыграли: Том Генкс, Скарлетт Йоганссон, Виллем Дефо, Тильда Свинтон, Марго Робби и другие.
"Астероид-Сити": смотрите трейлер
"Индиана Джонс и Реликвия судьбы"
Дата премьеры: 29 июня
Жанр: боевик, приключения
Приключенческий боевик Джеймса Менголда, являющийся пятым фильмом об археологе Индиане Джонсе. Главную роль исполнит Гаррисон Форд.
"Индиана Джонс и Реликвия судьбы": смотрите трейлер
Больше премьер и событий июня 2023 года
- "Что-то" (1 июня, ужасы, Новая Зеландия);
- "Инфлюэнсер" (1 июня, ужасы, США);
- "Папин уикенд" (1 июня, комедия, США);
- "Под поверхностью" (1 июня, детектив, Великобритания);
- "Бугимен" (1 июня, ужасы, США);
- "Трансформеры: Время Звероботов" (8 июня, фантастика, США);
- "Кухлые перцы" (8 июня, комедия, США);
- "Киллер на полставки" (8 июня, комедия, Франция, Бельгия);
- "Время расплаты" (8 июня, триллер, США);
- Миколайчук OPEN (15 – 20 июня, фестиваль зрительского кино в Черновцах, программа по ссылке);
- "Стихии" (15 июня, мультфильм, США);
- "В поисках короля" (15 июня, драмеди, Великобритания);
- "Персональный водитель" (15 июня, драма, Франция, Бельгия);
- "Кракен-девочка и имя Руби" (29 июня, мультфильм, США);
- "Кто ты, Филипп?" (29 июня, военная драма, Польша);
- "Приключения арахиса и поросенка" (29 июня, мультфильм, США);
- Чилдрен Кинофест (30 июня – 9 июля, программа по ссылке);
- Неделя швейцарского кино в Киеве (9 – 14 июня, подробнее по ссылке).