Летом любители экшена увидят также приключенческий боевик "Индиана Джонс и реликвия судьбы" с Гаррисоном Фордом и супергеройский фильм "Флэш", сообщает 24 Канал. Смотрите ниже полный список премьер и сохраните себе, чтобы не пропустить.

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Самые ожидаемые фильмы лета 2023 года по версии IMDb

"Барби", 20 июля – американский романтический фильм, основанный на одноименной игрушке от Mattel. Рассказывает о Барби и Кене, а в частности о том, как кукла попадает в реальный мир. "Русалочка", 25 мая – музыкальный фэнтезийный фильм режиссера Роба Маршалла, являющийся киноадаптацией к одноимённому мультфильму 1989 года, который сам основан на одноименной сказке Ганса Кристиана Андерсена. "Оппенгеймер", 21 июля – биографический фильм Кристофера Нолана из Киллиан Мерфи в главной роли. Это история о Роберте Оппенгеймере, американском физике-теоретике, которого называют "отцом атомной бомбы". "Индиана Джонс и реликвия судьбы", 29 июня – приключенческий боевик Джеймса Менголда, являющийся пятым фильмом об археологе Индиане Джонсе. Главную роль исполнит Гаррисон Форд. "Флэш", 15 июня – супергеройский фильм режиссера Андреса Мускетти, основанный на одноименном комиксе издательства DC Comics. Он рассказывает историю возникновения Флеша, отправившегося в прошлое, чтобы спасти свою мать. Однако когда он вернулся, увидел, как сильно изменился мир, а мать оказалась жива. "Трансформеры: Восстание зверей", 8 июня – научно-фантастический боевик режиссера Стивена Кейпла-младшего, основанный на серии игрушек "Трансформеры". Главные роли исполнили Доминик Фишбек, Энтони Рамос и Лорен Велес. "Миссия невозможна: Расплата. Часть первая", 13 июля – шпионский экшн с Томом Крузом в главной роли. Агент ЦРУ Итан Хант будет удивлять новой миссией! "Город астероидов", 22 июня – будущий фильм Веса Андерсона с Томом Генком в главной роли. Это история об астрономическом съезде студентов и их родителей в пустынном городке 1950-х годов. "Человек-паук: Через вселенные 2", 2 июня – супергеройский фильм с персонажем комиксов Marvel Майлзом Моралесом, к которому неожиданно возвращается его лучшая подруга и любимая Гвен Стейси. По сюжету они должны спасти всех людей-пауков от таинственного вора. "Синий жук", 18 августа – супергеройский комедийный экшн, в котором главную роль сыграл Ксоло Маридуэнья. В киновселенной DC он станет первым латиноамериканским супергероем. В центре события фильма – возвращающийся в родной дом выпускник колледжа Хайме Рейес, преисполнен надежд на будущее.

Самые ожидаемые фильмы лета 2023 года / IMDb