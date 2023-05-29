Интересно, что героиня Дженнифер Лопес в фильме "Мать" не имеет имени. Ведь целью режиссера Декстера Флетчера было показать материнскую силу любви без привязывания к конкретному человеку. Боевик в целом исследует сложные решения, с которыми приходится столкнуться матери, а также раскрывает сущность жертвы и выживания.

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"Мать" с Дженнифер Лопес: обзор фильма

По сюжету, героиня Лопес становится смертоносным киллером, она перестает прятаться в лесах Аляски, и пытается спасти свою дочь, которую оставила еще младенцам в роддоме. Она – бывший солдат и убийца, которая во время службы в Афганистане связалась с коварным сержантом британской армии Адрианом Ловеллом (Джозеф Файнс) и сомнительным бизнесменом Гектором Альваресом (Гаэль Гарсиа Берналь). Помогая паре совершить несколько сделок, персонаж Лопес с отвращением узнает, что они занялись торговлей людьми.

В ленте "Мать" немало перестрелок, драк, автогонок, впрочем, чувствительность к ним теряется совсем скоро и в конце концов становится скучно. Вы даже можете подумать: "Что не так со стриминговыми боевиками?" А также сцены двигаются с такой бешеной скоростью, что иногда это кажется довольно абсурдным; зрителю совсем нет времени познакомиться с персонажами. Впрочем, безусловно, есть некоторые моменты и кадры, которые действительно впечатляют.

Дженнифер Лопес с дочерью в фильме "Мать" / Netflix

Когда Мать в конце концов успокаивается от постоянных переживаний, становится не столь холодной и жесткой, мы также получаем дозу удовольствия. Интересно наблюдать за Зоей и Матерью, пытающихся выжить, как пара в пустыне: Зоя то начинает бунтовать против женщины, которая компетентно отказалась от нее, то прижимается к ней всем сердцем. На последних минутах фильма, вы будете сильно переживать за Матерью и действительно поверите, что она способна остановить целую армию, чтобы защитить своего ребенка.

"Мать": смотрите трейлер

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