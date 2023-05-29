Влітку любителі екшену побачать також пригодницький бойовик "Індіана Джонс і реліквія долі" з Гаррісоном Фордом та супергеройський фільм "Флеш", повідомляє 24 Канал. Дивіться нижче повний список прем’єр і зберігайте собі, щоб не пропустити.

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Найочікуваніші фільми літа 2023 року за версією IMDb

"Барбі", 20 липня – американський романтичний фільм, заснований на однойменній іграшці від Mattel. Розповідає про Барбі та Кена, а, зокрема, про те, як лялька потрапляє в реальний світ. "Русалонька", 25 травня – музичний фентезійний фільм режисера Роба Маршалла, що є кіноадаптацією до однойменного мультфільму 1989 року, який сам заснований на однойменній казці Ганса Крістіана Андерсена. "Оппенгеймер", 21 липня – біографічний фільм Крістофера Нолана з Кілліан Мерфі в головній ролі. Це історія про Роберта Оппенгеймера, американського фізика-теоретика, якого називають "батьком атомної бомби". "Індіана Джонс і реліквія долі", 29 червня – пригодницький бойовик Джеймса Менголда, який є п’ятим фільмом про археолога Індіану Джонса. Головну роль виконає Гаррісон Форд. "Флеш", 15 червня – супергеройський фільм режисера Андреса Мускетті, заснований на однойменному коміксі видавництва DC Comics. Він розповідає історію виникнення Флеша, який відправився в минуле, щоб врятувати свою матір. Однак, коли він повернувся, побачив, як сильно змінився світ, а мати виявилася живою. "Трансформери: Повстання звірів", 8 червня – науково-фантастичний бойовик режисера Стівена Кейпла-молодшого, заснований на серії іграшок "Трансформери". Головні ролі виконали Домінік Фішбек, Ентоні Рамос і Лорен Велес. "Місія неможлива: Розплата. Частина перша", 13 липня – шпигунський екшн з Томом Крузом в головній ролі. Агент ЦРУ Ітан Хант вражатиме новою місією! "Місто астероїдів", 22 червня – майбутній фільм Веса Андерсона з Томом Генком в головній ролі. Це історія про астрономічний з’їзд студентів і їхніх батьків у пустельному містечку 1950-х років. "Людина-Павук: Крізь Всесвіт", 2 червня – супергеройський фільм із персонажем коміксів Marvel Майлзом Моралесом, до якого несподівано повертається його найкраща подруга і кохана, Гвен Стейсі. За сюжетом, вони мають врятувати всіх людей-павуків від таємничого злодія. "Синій жук", 18 серпня – супергеройський комедійний екшн, в якому головну роль зіграв Ксоло Марідуенья. У кіновсесвіті DC він стане першим латиноамериканським супергероєм. У центрі події фільму – випускник коледжу Хайме Рейєс, який повертається до рідного дому, сповнений надій на майбутнє.

Найочікуваніші фільми літа 2023 року / IMDb