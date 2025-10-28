Сейчас вышел официальный трейлер ленты, созданной в кооперации с США. В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете и других подробностях фильма.

Что известно о фильме "Наш дом в огне"?

В центре сюжета – история молодой украинской певицы, которая возвращается из Лос-Анджелеса в Украину в момент начала большой войны. Фильм рассказывает о болезненной реальности с которой приходится сталкиваться, обнажает давно забытые чувства и особенности семейных отношений. А перед героиней встают сверхважные выборы: карьера или дом, безопасность или любовь.

"Наш дом в огне": смотрите онлайн трейлер фильма

В главных ролях – Анастасия Пустовит, известная по ролям в фильмах "Когда падают деревья", "Между нами", "БожеВильные", сериалом "Первые ласточки" и Любомир Валивоц ("Видение Бабочки", "Пеленочный торт").

Фильм является полнометражным дебютом режиссера Олеси Билецкой (Alice Biletska). Она является искусствоведом и режиссером, выпускницей AFI Conservatory. Ее короткометражные фильмы были представлены на более чем 60 мировых фестивалях.

Мы не просто снимали историю – мы проживали ее вместе со страной, день за днем, в реальном времени. Мы стремились показать войну не как ряд болезненных заголовков в новостях, а через призму глубоко личного опыта – сквозь любовь, потери и способность оставаться человечными, несмотря на все. Для меня этот фильм стал не просто фильм – это был способ выжить и понять кто я есть, кто мы есть, и зачем мы рассказываем истории,

– рассказала Олеся Белецкая.

Над созданием фильма “Наш дом в огне” работала мощная международная команда, объединившая кинематографистов из США и Украины.



Фильм "Наш дом в огне" / Кадр из фильма

Кто будет работать над лентой?

В продюсерскую группу вошли Даниэль Финкельман и Олег Саитский – основатели нью-йоркской продакшн-компании Sparks&Go. Кроме этого, Олег Саитский является основателем студии Kinolime, которая ориентирована на международную копродукцию.

Он вместе с Эризель Раппопорт и Даниэль Финкельман стали продюсерами фильма "Выступление", который показали на кинофестивале в Palm Springs.

Даниэль Финкельман известен своей работой над сериалом совместно с НВО "Один день в октябре" и фильмами "Менаше" (премьера состоялась на кинофестивале Sundance).

К команде присоединился Брайан Перкинс, известный по фильму "Золотое Королевство".

Партнером выступила TABOR production – независимая украинская продюсерская компания, известная своими смелыми проектами.

Команда стала одной из первых, кто решился на съемки полнометражного художественного кино в Киеве после начала полномасштабного вторжения.

Мне очень повезло найти продюсеров в США, которые не побоялись рискнуть и без страхования или любой гарантии безопасности, согласились снимать это кино посреди войны. Было трудно – обстрелы, постоянная неопределенность, но одновременно эти условия добавляли ощущение, что мы делаем что-то по-настоящему важное,

– поделилась Олеся Белецкая.



Съемки фильма "Наш дом в огне" / Кадр со съемок