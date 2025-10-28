Многие неоднократно интересовались, когда же выйдут новые эпизоды. В материале 24 Канала рассказываем, когда именно состоится премьера второго сезона и что уже известно о сюжете.

Когда премьера 2 сезона "Пограничников"?

Второй сезон украинского сериала "Пограничники" выйдет уже 17 ноября 2025 года. Новые эпизоды любимой киноистории можно будет посмотреть онлайн на платформе Киевстар ТВ.

"Пограничники": смотрите онлайн трейлер 2 сезона

О чем будет 2 сезон сериала?

Сюжет второго сезона продолжит рассказывать о событиях в жизни будущих офицеров. Курсанты снова возвращаются к учебе, ведь война продолжается, и нужно готовиться, чтобы стать на путь защиты своей страны. На этот раз перед ними предстанут новые вызовы.

Появится новый преподаватель, который заменит любимого наставника. А вместе с ним придут и новые конфликты, испытания и недоразумения. Не обойдется также и без романтических сюжетных линий. Поэтому этот сезон будет по-особенному интересным и насыщенным.