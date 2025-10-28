Багато хто неодноразово цікавився, коли ж вийдуть нові епізоди. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, коли саме відбудеться прем'єра другого сезону та що вже відомо про сюжет.

Рекомендуємо 4 гостросюжетні кримінальні серіали, від яких неможливо відірватись

Коли прем'єра 2 сезону "Прикордонників"?

Другий сезон українського серіалу "Прикордонники" вийде вже 17 листопада 2025 року. Нові епізоди улюбленої кіноісторії можна буде переглянути онлайн на платформі Київстар ТБ.

"Прикордонники": дивіться онлайн трейлер 2 сезону

Зверніть увагу! Уже не "Наша провина": новий іспанський фільм про пограбування, який чекають всі

Про що буде 2 сезон серіалу?

Сюжет другого сезону продовжить розповідати про події в житті майбутніх офіцерів. Курсанти знову повертаються до навчання, адже війна триває, і потрібно готуватися, щоб стати на шлях захисту своєї країни. Цього разу перед ними постануть нові виклики.

З'явиться новий викладач, який замінить улюбленого наставника. А разом із ним прийдуть і нові конфлікти, випробування та непорозуміння. Не обійдеться також і без романтичних сюжетних ліній. Тож цей сезон буде по-особливому цікавим та насиченим.