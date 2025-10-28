Сьогоднішня добірка – саме для любителів інтриг, історій про наркобізнес і серійних убивць. Редакція Кіно 24 розповість про чотири кримінальні серіали із захопливими сюжетами.

Які кримінальні серіали подивитись?

"Влада в нічному місті"

Кількість сезонів : 6

: 6 Кількість серій: 63

Джеймс Сент-Патрік, відомий як "Привид", – власник нічного клубу в Нью-Йорку і керівник найбільшої наркоімперії міста. Він намагається знайти баланс між двома життями, а також – ухилитися від ФБР. Головного героя постійно переслідує небезпека нелегального бізнесу, до того ж починаються проблеми в шлюбі.

"Влада в нічному місті" 1 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Нарко"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій: 30

У перших двох сезонах розповідається про життя колумбійського наркобарона Пабло Ескобара і діяльність його Медельїнського картелю. У центрі третього сезону – УБН (Управління боротьби з наркотиками) і картель Калі.

"Нарко": дивіться трейлер онлайн

"Декстер"

Кількість сезонів : 8

: 8 Кількість серій: 96

Декстер Морган – судмедексперт у поліції Маямі. Крім того, він – серійний убивця. Чоловік дотримується єдиного закону – "Кодексу Гаррі", який складається з етичних норм і правил, написаних його батьком.

Колишній поліціянт створив "Кодекс Гаррі", щоб допомогти Декстеру уникати неприємностей.

"Декстер": дивіться трейлер онлайн

"Відділ нерозкритих справ"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 9

Це екранізація однойменних романів данського письменника Юссі Адлера-Олсена. У серіалі розповідається про колишнього висококваліфікованого детектива з Единбурга Карла Морка. Йому доручають розслідувати нову нерозкриту справу. Чоловіка мучить почуття провини після нападу, внаслідок якого його партнера паралізувало, а інший поліціянт загинув.

"Відділ нерозкритих справ": дивіться трейлер онлайн