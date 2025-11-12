Деякі стрічки мотивують і змушують нас повірити, що ми справді можемо досягти того, чого забажаємо, у будь-яких сферах життя. 24 Канал зібрав фільми, що надихнуть на віру в себе та дадуть сил змінитися на краще.

"Спілка мертвих поетів" (1989)

Події фільму відбуваються у підготовчій школі міста Велтон, яка є доволі консервативною. Новий викладач літератури Джон Кітінг відрізняється від інших вчителів – він легкий, ексцентричний та використовує новітні методи навчання. Його поява стає свіжим ковтком повітря.

Натхненні учні вирішують відновити літературний клуб "Спілка мертвих поетів", до складу якого колись входив і сам Кітінг. Історія змушує замислитись про те, чи ми живемо власним життям, чи виконуємо очікування інших.

"Спілка мертвих поетів": дивіться трейлер онлайн

"Усмішка Мони Лізи" (2003)

Випускниця Берклі Кетрін Вотсон у 1950-х стає викладачкою історії мистецтва у престижному, але суворому коледжі Веллслі.

Кетрін по-новому підходить до вчителювання і надихає учениць наполегливо навчатися, вірити в себе, боротися за свій успіх і не підкорятися стереотипам про жінок. Так само і фільм – надихає жити за власними переконаннями, ламати стереотипи й правила.

"Усмішка Мони Лізи": дивіться трейлер онлайн

"Таємне життя Волтера Мітті" (2013)

Пригодницька комедія розповідає про менеджера у журналі Волтера Мітті. У нього рутинна робота, тож чоловік відволікається тим, що тікає в інші світи у своїх мріях. Він уявляє себе мандрівником, космонавтом, мріє про те, як освідчується в коханні своїй колезі.

Та одного разу Волтеру належить вирушити у далеку подорож – так він по-справжньому дізнається, яким може бути життя. Ця стрічка натякає, що реальне життя відкривається поза межами зони комфорту. Достатньо просто зробити перший крок.

"Таємне життя Волтера Мітті": дивіться трейлер онлайн

"Дика" (2014)

Головна героїня Шеріл Стрейд переживає непрості часи: її шлюб зазнає краху, а мати помирає. Жінка впадає у депресію та глибокий відчай. Шеріл вирішує, що все-таки хоче віднайти сенс у житті. Тому самостійно відправляється у тримісячний піший похід через Америку небезпечним гірським маршрутом.

Фільм каже: зміни починаються з кожного з нас. Навіть коли здається, що все втрачено, шлях уперед однаково залишається відкритим.

"Дика": дивіться трейлер онлайн