Якщо ви в пошуках цікавого серіалу, то не пропустіть сьогоднішню добірку. 24 Канал розповість про 5 трилерів, від яких мороз по шкірі. Дивіться трейлери, читайте описи сюжетів і обирайте, що подивитися.

Теж цікаво 5 трилерів на Netflix, які обожнюють у всьому світі

Добірка серіалів-трилерів

"Відділ нерозкритих справ"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 9

Детектив Карл Морк починає керувати новим відділом нерозкритих справ у департаменті поліції Единбурга. Чоловік повинен розслідувати справу прокуроки Меррітт Лінгард, яка кілька років тому зникла безвісти.

Напарником Карла стає Акрам Салім. Перед тим як емігрувати до Великої Британії, він працював поліціянтом у Сирії. Також за справу беруться молода курсантка Роуз і Джеймс Гарді, якого паралізувало внаслідок вогнепального поранення.

"Відділ нерозкритих справ": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Озарк"

Кількість сезонів : 4

: 4 Кількість серій: 44

Кримінальна драма режисера Джейсон Бейтмана вийшла ще у 2017 році, а прем'єра останнього, четвертого сезону відбулась у 2022. Головні ролі у серіалі зіграли Джейсон Бейтман і Лора Лінні.

Це історія про подружжя Марті й Венді Берд, які разом із дітьми переїжджають до Озарка, щоб продовжити відмивати гроші для мексиканського наркокартелю.

"Озарк": дивіться онлайн трейлер серіалу

Під час і після перегляду серіалів у жанрі трилеру вас точно переповнюватимуть різні емоції. Історії головних героїв та події, які вони пережили, запам'ятаються надовго. Компанія Favbet також не залишає без емоцій. Зручний сервіс із широким вибором ігор, де кожен знайде щось для себе.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 137 від 05.04.2021. Термін дії ліцензії – 5 років.

"Ерік"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 6

У серіалі розповідається про одного з провідних лялькарів Нью-Йорка Вінсента. Життя чоловіка руйнується, коли зникає 9-річний син Едгар. Головний герой важко переживає втрату, його поведінка стає все нестабільнішою.

Вінсент відчуває провину за зникнення сина та чіпляється за малюнки синього монстра Еріка. Чоловік переконаний – якщо покаже його на телебаченні, то Едгар повернеться додому.

Поведінка Вінсента віддаляє його від рідних, колег та детективів, які намагаються допомогти. Єдиним союзником батька у прагненні знайти сина стає Ерік.

"Ерік": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Пуститися берега"

Кількість сезонів : 5

: 5 Кількість серій: 62

Культовий серіал, події якого розгортаються в місті Альбукерке (штат Нью-Мексико). Це історія про вчителя хімії Волтера Вайта, в якого виявляють рак легенів. Чоловік втрачає контроль над собою. Щоб забезпечити родину, головний герой виробляє метамфетамін, продажем його займається його колишній учень Джессі Пінкман.

"Пуститися берега": дивіться онлайн трейлер серіалу

"День Шакала"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 10

Серіал, знятий за мотивами однойменного роману англійського письменника Фредеріка Форсайта. Головних героїв на екрані втілили британські актори Едді Редмейн і Лашана Лінч.

У центрі сюжету – безжальний вбивця "Шакал" та агентка розвідувальної організації MI6 Б'янка Пуллман, яка має його схопити.

"День Шакала": дивіться онлайн трейлер серіалу