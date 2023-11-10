8 найемоційніших фільмів, які точно торкнуться вашої душі. Готуйте серветки та приготуйтесь до перегляду найтрепетнішої стрічки, яка не залишить вас байдужими.

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Фільми, які розіб'ють вам серце

"Хороші діти не плачуть"

Шестикласниця Аккі – це справжня хуліганка: вона залюбки грає у футбол, конфліктує з хлопцями та не боїться нічого, крім кохання. Але коли їй ставлять діагноз лейкемія, саме кохання стає джерелом сил для боротьби з хворобою і прийняття неминучого.

"Хороші діти не плачуть": дивіться онлайн трейлер фільму

"За п'ять кроків до кохання"

Від одного дотику закохані можуть відчути себе вище хмар. Але для Стелли це вже залишається незрозумілим. Через її кістозний фіброз дівчині заборонено наближатися до інших людей ближче, ніж на півтора метра, щоб уникнути передачі смертельних бактерій. Стелла жила б у власному ковпаку, якби не зустріла Вілла, хлопця з аналогічним діагнозом, який ще не звик до такого обмеження. Попри всі заборони, хлопець і дівчина почали активно спілкуватися. Це була справжня любов, любов на відстані півтора метра.

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"Пурпурові серця"

Музикантка з великим талантом згоджується вийти заміж за морського піхотинця з розрахунку. Однак неочікувана трагедія перетворює вигадані відносини в справжні почуття.

"Пурпурові серця": дивіться онлайн трейлер фільму

"Винні зірки"

Навіть не дивлячись на свою молодість, Хейзел не може себе вважати щасливою, оскільки у неї діагностували рак. Відвідуючи групу підтримки, Хейзел зустрічає Августа. Він теж пережив хворобу, проте зараз він на шляху до одужання і відчуває справжнє щастя. Август хоче, щоб Хейзел теж почала цінувати життя, і навіть попри відстань, яку створює дівчина, він закохується в неї. Хейзел виявляє, що безвихідність і гнів на долю можуть змінитися, коли поруч потрібна людина.

"Винні зірки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Життя за рік"

Розповідь про 17-річного Деріла, який дізнався про те, що його подруга страждає від смертельної хвороби. Він вирішив подарувати дівчині якнайбільше вражень, вміщаючи це в останній рік, який їй лишився для життя.

"Життя за рік": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вірю в кохання"

Історія справжньої зірки християнської музики, Джеремі Кемпа, який здатен збирати тисячі людей, а його надхненням є любов. Хлопець закоханий у дівчину, яка відповіла йому в почуттях. На їхньому шляху знаходиться лише одне випробування – невиліковна хвороба дівчини. Чи може це завадити їхньому щастю? Вони готові насолоджуватися кожним моментом разом, боротися за свою долю і безмежно любити один одного, навіть до самої смерті. Вони вирішать довести, що надія завжди жива, навіть у найтяжчі часи.

"Вірю в кохання": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мій тато"

Після втрати своєї дружини молодий батько вирішує присвятити своє життя вихованню своєї маленької доньки. Їхній шлях непростий, він наповнений сміхом і сльозами, серйозними випробуваннями та безмежною, відданою любов'ю.

"Мій тато": дивіться онлайн трейлер фільму

"Опівнічне сонце"

Кеті Прайс, сімнадцятирічна дівчина, яка від самого дитинства живе з рідкісним захворюванням – підвищеною чутливістю до сонячних променів, які просто загрожують їй. Тому вона вдень утримується від виходу на вулицю та обирає нічний режим життя. Це обмеження відкриває перед нею новий світ можливостей – грати на гітарі, прогулюватися в темряві. Протягом багатьох років вона спостерігала за привабливим Чарлі через вікно своєї кімнати. Однак однієї ночі він вирішує познайомитися з дівчиною. Таємничість Кеті привертає Чарлі, і вони чудово проводять час ночами, закохуючись одне в одного. Але дівчина не сміє розповісти Чарлі про свою хворобу, бо вона так бажає хоч трохи насолодитися нормальним життям.

"Опівнічне сонце": дивіться онлайн трейлер фільму