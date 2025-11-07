У матеріалі 24 Каналу ми зібрали для вас лише найрейтинговіші бойовики. Обирайте свій сюжет та отримуйте незабутні враження від перегляду.

Які бойовики мають найвищі рейтинги у світі?

"Матриця"

Це найрейтинговіший науково-фантастичний бойовик, який мають побачити усі шанувальники якісного кіно. Прем'єра стрічки відбулась в 1999 році, а її до сьогодні переглядають справжні прихильними гострих сюжетів та яскравих емоцій.

У центрі сюжету Томас Андерсон, у якого життя розділено на дві частини: удень він звичайний офісний працівник, а вночі перетворюється на хакера, на ім'я Нео. У мережі немає місця, куди б він не зміг би дотягнутися.

"Матриця": дивіться онлайн трейлер фільму

Та один день змінює все: абсолютно випадково Томас дізнається страшну правду: усе, що його оточує – це просто ілюзія, Матриця, а люди є джерелом живлення для штучного інтелекту, що поневолив людство. І тільки Нео під силу врятувати світ від справжнього краху.

"Темний лицар"

Це один із найрейтинговіших бойовиків у світі. Його рейтинг на IMDb становить 9,1 бала.

Фільм розповідає про легендарного Темного Лицаря, який водночас є грозою злочинного світу та справжнім героєм для Готема. Його підтримує поліція, і на нього сподіваються люди.

Та одного дня на його шляху з'являється Джокер, який перетворює місто на справжній хаос.

"Темний лицар": дивіться онлайн трейлер фільму

"Початок"

Ще одна високорейтингова стрічка, на яку варто звернути увагу, – це "Початок". Фільм вдало поєднує жанри трилера та бойовика. Блискучий акторський склад, майстерна режисура, гострі сюжетні повороти й неочікувані відкриття – у цій історії є все, щоб підкорити серця справжніх кіноманів.

"Початок": дивіться онлайн трейлер фільму

У центрі подій – виконавчий директор компанії, чиї співробітники вміють занурюватися у сни людей, щоб імплантувати нову інформацію або, навпаки, видаляти небажану. Спокійну наукову рутину порушує завдання, від якого неможливо відмовитися: впровадити в підсвідомість успішного бізнесмена "правильну" думку, вигідну його конкурентам.

"Хороший, поганий, злий"

Фільм увійшов до списку 250 найкращих стрічок за версією IMDb. Він став справжнім еталоном жанру вестерну і досі залишається одним із наймасштабніших фільмів у цьому жанрі. Події розгортаються на території штату Нью-Мексико під час Громадянської війни, у 1862 році.

"Хороший, поганий, злий": дивіться онлайн трейлер фільму

У центрі сюжету – троє головних героїв, безжальні й цинічні злочинці, які дізнаються про зникле золото конфедератів.

Справжнім шедевром у цьому фільмі є все: історія, персонажі, акторська гра, режисура і, звісно, музичний супровід. Мало стрічок можуть зрівнятися з "Хорошим, поганим, злим".