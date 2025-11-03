У матеріалі Кіно 24 ми підготували для вас добірку саме таких стрічок. Герої, які проходять різні випробування та долають свої страхи, можуть допомогти глядачам зважитись на нові звершення.

Які пригодницькі фільми подивитись ввечері?

"Назад у майбутнє"

Це легендарний пригодницький фентезі-фільм про машину часу. Прем'єра відбулася в 1985 році, а стрічку досі переглядають справжні прихильники такого жанру.

У центрі сюжету підліток, на ім'я Марті, який несподівано потрапляє з 80-х в далекі 50-ті роки. Це стається завдяки професору Доку, який створив машину часу.

"Назад у майбутнє": дивіться онлайн трейлер фільму

Там Марті зустрічається зі своїми майбутніми батьками, які були ще підлітками, і зовсім молодим другом-професором. На його шляху трапляється величезна кількість пригод, які створюють як кумедні, так і драматичні ситуації. Однак неймовірна фантазія професора допомагає здолати всі перешкоди та спокійно повернутися додому у свій час.

"Парк Юрського періоду"

Це один із найрейтинговіших фільмів у світі. Прем'єра відбулась в 1993 році, а стрічку створив американський режисер Стівен Спілберг.

Йдеться про вигаданий острів, на якому створили парк розваг з живими динозаврами. Ці неймовірні істоти з'явилися за допомогою клонування. Власник парку, впевнений та замотивований, запросив групу науковців проінспектувати парк до його відкриття.

"Парк Юрського періоду": дивіться онлайн трейлер фільму

Але все перевертається з ніг на голову: через диверсію одного зі співробітників усі динозаври вириваються на волю. І з цього розпочинаються справжні пригоди, адже доісторичні тварини починають діяти згідно зі своїми інстинктами.

"Мистецтво польоту"

Документальний пригодницький фільм, який вийшов у 2011 році, також має доволі високі глядацькі рейтинги. На сайті IMDB він має 7,5 балів, тож точно вартує перегляду прихильників такого жанру. Історія про екстремальний спорт та сноубординг.

"Мистецтво польоту": дивіться онлайн трейлер фільму

У центрі сюжету група сноубордистів на чолі з Тревісом Райсом. Вони втілюють свої найризикованіші плани в реальність. Глядачі мають можливість спостерігати за тим, як вони підійняли сноубординг на абсолютно новий рівень, який досі не пізнав ще ніхто.

Крім того, що глядачі занурюються у реальну історію, справжні прихильники також відзначають неймовірний музичний супровід та красиві пейзажі, які можна побачити впродовж цього фільму.