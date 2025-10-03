Пеле, Бекхем, Ібрагімович та інші зірки футболу не раз з'являлись у кіно – від спортивних драм до фентезійних блокбастерів. У добірці на Кіно 24 ми зібрали п'ять яскравих прикладів, де світ футболу не просто переплітається з кінематографом, а й демонструє, що життя зірок не обмежується лише спортом.

"Король Артур: Легенда меча", 2017

Це фентезійна історія від Гая Річі, яка переосмислює класичний міф про Артура. Молодий чоловік, що виріс у злиднях, дізнається про своє справжнє походження після того, як йому вдається витягти легендарний меч Екскалібур. Артур мусить очолити повстання проти жорстокого короля Вортігерна, який узурпував владу.

У стрічці з'являється Девід Бекхем у доволі помітній ролі – він зіграв лицаря Триггера, що стежить за спробами витягти меч. Хоч його роль і не була великою, однак стала вдалою деталлю фільму.

"Астерікс і Обелікс: Піднебесна", 2023

У новій частині франшизи Астерікс і Обелікс вирушають до Китаю, щоб урятувати імператрицю та допомогти її доньці відновити справедливість. На своєму шляху вони долають безліч комічних і фантастичних пригод.

У картині несподівано з'являється футболіст Златан Ібрагімович у ролі римського воєначальника Антивіруса. Його камео стало родзинкою фільму, адже Златан, який відомий харизматичністю, вдало вписався у комедійну атмосферу.

Враховуючи, що футболіст вже завершив спортивну кар'єру, то, можливо, шанувальники частіше бачитимуть його у кінематографі. Цікаво, що у Лізі чемпіонів УЄФА Златан провів 124 матчі, забивши 48 голів. Та попри це, футболіст жодного разу не ставав переможцем турніру.

"Втеча до перемоги", 1981

Це культова спортивна драма, що об'єднала футбол і воєнну історію. Події відбуваються у часи Другої світової війни у таборі для військовополонених на території Франції. Німецькі офіцери вирішують влаштувати футбольний матч, щоб використати його як пропагандистський інструмент.

Та напередодні матчу капітан британської армії, який створив команду з ув'язнених, вирішив з іншими розробити план втечі. У цій справі їм би мали допомогти бійці французького опору.

Цікаво, що у фільмі зіграли реальні футболісти, серед яких – легендарний Пеле.

Кадр із фільму "Втеча до перемоги" / Кадр із фільму

"Гол 2: Життя як мрія", 2007

Це продовження історії про мексиканського хлопця Сантьяго Муньєса, який здійснив свою мрію і став професійним футболістом. У другій частині він переходить із "Ньюкасла" до іспанського "Реала", де стикається з новими викликами: славою, спокусами, складними стосунками у колективі та розривом із родиною.

У стрічці з'являються реальні футболісти "Реала" (хоч сьогодні дехто з них або завершив кар'єру, або грає за інший клуб) – Бекхем, Зідан, Роналдо та Рауль.

Бекхем і Зідан у фільмі "Гол 2: Життя як мрія" / Кадр із фільму

"Агенти U.N.C.L.E.", 2015

Дія шпигунського бойовика відбувається у 1960-х роках. Американський агент ЦРУ і радянський агент КДБ змушені об'єднатись, щоб протистояти нацистській організації, яка намагається створити ядерну бомбу. На їхньому шляху – погоні, інтриги та гумор у дусі класичних шпигунських фільмів.

У невеликій ролі з'являється Девід Бекхем. Він виконав епізодичну роль працівника бюро, чим приємно здивував своїх фанатів.

