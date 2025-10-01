У документальних історіях показані й залаштунки спортивного життя, всі перемоги та поразки. Ми бачимо не лише чемпіонів, а й виснажливий шлях, який їм доводиться проходити. Нова добірка Кіно 24 – це фільми, які точно подарують відчуття драйву й надихнуть на власні звершення.

"Король Річард: Виховуючи чемпіонок", 2021

Це реальна історія батька й тренера зірок тенісу Венус й Серени Вільямс – Річарда Вільямса з Віллом Смітом у головній ролі. У стрічці яскраво показані інтенсивні тренування, які Річард розробив спеціально для доньок. Наполегливість, дисципліна, рішучість, адреналін – це все те, без чого не досягнеш успіху у великому тенісі, та й загалом у житті.

У фільмі "Король Річард: Виховуючи чемпіонок" зображені не лише спортивні перемоги й поразки, але й зрозуміло, наскільки важлива у житті спортсменів підтримка сім'ї.

"Король Річард: Виховуючи чемпіонок": дивіться онлайн трейлер фільму

"Наяд", 2023

Спортсменка Діана Наяд у 28-річному віці спробувала здивувати світ й пропливти від Куби до узбережжя Флориди, однак тоді їй не вдалося реалізувати задумане. У 60 років Діана вирішує здійснити мрію свого життя й таки перетнути пролив довжиною 165 кілометрів.

У цій авантюрі жінку підтримує подруга Бонні, яка бере на себе роль тренерки плавчині. Діана сповнена рішучості й впевнена, що їй вдасться досягти успіху у цьому надзвичайно складному запливі.

"Наяд": дивіться онлайн трейлер фільму

"Абсолютне чемпіонство", 2024

Це детальний документальний фільм про перший бій за абсолютне чемпіонство у важкій вазі, в якому зійшлися британський боксер Тайсон Ф'юрі та українська легенда Олександр Усик. Це стрічка, в якій показаний найочікуваніший поєдинок за останні 25 років. Глядачі мають змогу побачити залаштунки історичного бою.

Творці фільму показали все – від процесу підготовки до бою та емоційних викликів, з якими стикалися обидва боксери, до тактичних моментів і стратегії, яку кожен зі спортсменів застосував на рингу.

"ЕПІЗОДИ: Україна на Мундіалі", 2024

Завершуємо добірку документальним фільмом, який розповідає про важкий шлях української збірної до Чемпіонату світу з футболу і вирішальний матч Україна-Швейцарія на Чемпіонаті світу з футболу 2006 року. Тоді вся Україна об'єдналася задля підтримки наших футболістів.

Це історія про силу духу та віру в себе. Про важливість підтримки й нагадування, що будь-яка мрія може стати реальністю, якщо є наполегливість і старання.

"ЕПІЗОДИ: Україна на Мундіалі": дивіться онлайн трейлер фільму