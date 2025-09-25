Кіно 24 зібрали топ справді гідних фільмів. Від сучасних кіноісторій до легендарних стрічок – тут кожен знайде щось для себе.

Що подивитись на Netflix для найгостріших вражень?

"І прийшов павук"

Якщо ви шукаєте, де почерпнути адреналіну, то кримінальна драма "І прийшов павук" стане ідеальним варіантом. Стрічка вийшла у світ 6 квітня 2001 року, однак сьогодні вона є однією із найпопулярніших на стримінговій платформі Netflix.

"І прийшов павук": дивіться онлайн трейлер фільму

У центрі сюжету детектив і психолог Алекс Кросс. Він повинен об'єднати свої сили з агенткою секретної служби. Річ у тім, що доньку сенатора викрили з престижної школи, і саме їм належить її відшукати. Фільм постійно тримає в напрузі. За словами глядачів, його можна подивитися просто на одному диханні. Тому якщо ви фанат такого жанру, ця кіноісторія стане чудовим варіантом на вечір.

"Мерзенна вісімка"

Прем'єра фільму "Мерзенна вісімка" відбулася у 2015 році, а на сьогодні він є одним із найрейтинговіших у світі. Фільм отримав Оскар у 2016 році, а також низку інших престижних нагород. Дія відбувається через кілька років після Громадянської війни.

"Мерзенна вісімка": дивіться онлайн трейлер фільму

В центрі сюжету – мисливець за головами, на ім'я Джон, який супроводжує Дейзі – втікачку, яку обвинувачують у вбивстві. Дорогою мандрівники зустрічають колишнього солдата та шерифа. Тепер їх уже чотирьох наздоганяє хуртовина. Головні герої в пошуку місця, де можна перечекати жахливу погоду, потрапляють в крамницю, де на них чекають ще нові незнайомці.

Зрештою, цих людей вже восьмеро. У всіх них погане минуле та жахлива репутація. І тільки фінал цієї історії покаже, куди вони всі разом дістануться.

"Зодіак"

Якщо ви обожнюєте стрічки про серійних вбивць, то ця кіноісторія стане ідеальним варіантом для вас. Фільм про один із найзагадковіших злочинів XX століття, який стався у Сан-Франциско. Тоді відбулася ціла серія жахливих та жорстоких вбивств.

"Зодіак": дивіться онлайн трейлер фільму

Злочинець тримав ціле місто під своїм контролем, насміхався з поліції, надсилаючи їм дивні загадкові послання. Детективи та журналісти розслідують ці події, адже життєво необхідно розплутати цю непросту справу. До речі, ця стрічка заснована на реальних подіях.

"Кокаїн"

Ще один фільм, який зможе подарувати вам незабутні емоції, це кримінально-біографічна драма про Джорджа Джанга.

Здавалося б, звичайний хлопець з передмістя, однак з абсолютно шаленими амбіціями. Він вирішує здійснити свою американську мрію. Однак вона не зовсім схожа на прагнення інших: Джордж хоче стати першим американцем, який імпортує кокаїн у великих обсягах.

"Кокаїн": дивіться онлайн трейлер фільму

Для цього його клієнтами стають найзнаменитіші люди в США, а розбагатівши, Джорджу вдається обводити навколо пальця не тільки всі можливі служби, а й колумбійських наркокартелів.

Ця стрічка також знята на основі реальних подій, що робить її ще особливішою.