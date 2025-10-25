У цих українських фільмах є все: правда війни, сила людського духу, краса, що народжується навіть у темряві. Кіно 24 зібрало 5 фільмів, переглянувши які, ви по-новому відчуєте, що означає жити, кохати й боротися.

Які українські фільми змушують затамувати подих?

"Антарктида"

Ця документальна стрічка наразі посідає друге місце серед касових зборів українських фільмів всіх часів. Антон Птушкін показав в кінотеатрах свій фільм-подорож на українську антарктичну станцію "Академік Вернадський". Це історія про людей, які досліджують майбутнє планети, живучи в умовах, де немає магазинів, дерев та особистого простору.

У цьому фільмі Антон показав побутове життя на станції, розповів про важливість кліматичних спостережень, виклики, які виникають на крижаному континенті. Звісно ж, що в "Антарктиді" показано багато пінгвінів.

В українському прокаті фільм має шалені успіхи, тож тепер Птушкін вирушає у благодійний тур містами Європи, США та Канади.

"Антарктида": дивіться онлайн трейлер фільму

"Памфір" Одним з найуспішніших фільмів 2023 року є "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука. За сюжетом, події відбуваються на заході України напередодні свята Маланки. Головному герою – Памфіру, який є хорошим сім'янином, доля дає випробування, в якому він заради сім'ї звертає з чесного шляху. Його син підпалює молитовний храм, тож щоб відплатити за провину сина, Памфір змушений відновити зв'язок зі своїм неспокійним минулим. "Памфір": дивіться онлайн трейлер фільму

"Довбуш"

Історичний фільм з Сергієм Стрельниковим і Олексієм Гнатковським у головних ролях точно не залишать нікого байдужими. Події фільму відбуваються на початку 18 століття у Карпатах, коли місцеві жителі потерпали від несправедливого панування польської шляхти. Брати Олекса та Іван стали одними з тих, хто не бажав миритися з несправедливістю, однак вони по-різному розуміли поняття помсти. Через це брати стали справжніми ворогами. Посеред жорстокості світу, лицемірства, втрат близьких людей, Олекса намагається вибороти щасливу долю своїм землякам.

Цікаво те, що для реалізації цього масштабного проєкту режисер Санін залучив експертів з Польщі та Канади. Зйомки переривалися кілька разів через технічні труднощі та пандемію. У деяких масових сценах брали участь близько 1500 акторів.

"Довбуш": дивіться онлайн трейлер фільму

"Чорний ворон"

Ця історична драма з "Холостяком" Тарасом Цимбалюком у головній ролі знята за мотивами однойменного романа-бестселера відомого українського письменника Василя Шкляра. Фільм розповідає історію життя та кохання Івана на прізвисько Ворон, який був учасником повстанського руху часів Холодноярської республіки.

Головний герой не може залишатися осторонь важливих подій, які відбуваються в його селі. Іван, не замислюючись, жертвує спокоєм і домашнім затишком й вступає в запеклу боротьбу за незалежність рідної землі, волю та майбутнє своєї родини й народу. В образі Івана можемо бачити тих українців, якій й зараз щоденно борються за нашу свободу.

"Чорний ворон": дивіться онлайн трейлер фільму