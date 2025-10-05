У матеріалі Кіно 24 ми зібрали добірку найновіших мінісеріалів-трилерів, які уже підкорили серця багатьох. Ймовірно, у цьому списку ви знайдете і свого фаворита.

"Чорний кролик"

Прем'єра мінісеріалу "Чорний кролик" відбулася 18 вересня 2025 року, а сьогодні є однією із найпопулярніших на стримінговій платформі Netflix. Мінісеріал потрапив у рейтинг топ-10 найкращих серіалів тижня, які активно переглядають українці.

Стрічка налічує всього 8 епізодів, тому ви легко зможете подивитися її за декілька днів.

"Чорний кролик": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

У центрі сюжету перспективний ресторатор, який опинився в кримінальному світі Нью-Йорка. Несподівано до міста повертається його брат, на якого полюють кредитори.

Напруга серіалу тримає з першої серії й до фінальних титрів, тому якщо ви фанат такого жанру, ця стрічка точно буде вам до смаку.

"Мертві дівчата"

"Мертві дівчата" – це ще один крутий мінісеріал, який можна подивитись на стримінговій платформі Netflix. На сьогодні він також є одним із найпопулярніших на стримінгу і налічує всього шість епізодів, які уже полюбилися багатьом.

Ця мексиканська стрічка розповідає історію сестер Баладро. У 1960-х роках в Мексиці вони створили власну імперію публічних будинків та перетворилися на безжальних убивць.

"Мертві дівчата": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

Стрічка заснована на романі мексиканського письменника Хорхе Ібарґуенґойтіа. Тож, якщо ви є справжнім фанатом таких трилерів, ця стрічка може стати й вашим фаворитом.

"Заручник"

Прем'єра мінісеріалу "Заручник" відбулася 21 серпня 2025 року на Netflix. Це ще одна стрічка на платформі, яку активно переглядають українці. Серіал налічує 5 епізодів, тож справжні кіномани можуть подивитися його всього за один день.

"Заручник": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

У центрі сюжету – викрадення чоловіка британської прем'єр-міністерки, а також погрози президентці Франції. Обидві героїні постають перед важким вибором, адже лише об'єднавшись зможуть вирішити одразу дві проблеми. Проте у світі політики, де панують конфлікти й недомовленості, це виявляється не так просто.