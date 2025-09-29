У новій добірці Кіно 24 ми зібрали фільми, які допоможуть подивитися на своє життя під новим кутом. Це історії про подолання труднощів, пошук внутрішньої сили та сміливість почати життя з чистого листа.

Мотиваційні фільми, які варто подивитися

"1+1"

Рік: 2012

Рейтинг IMDb: 8.5

Жанр: драма, комедія

Розпочнемо нашу добірку зі зворушливої історії про дружбу двох абсолютно різних людей – паралізованого аристократа Філіпа та молодого вихідця з бідних кварталів Дрісса. Після нещасного випадку Філіпу необхідний доглядальник, однак він обирає не фахівця, а енергійного Дрісса, який дарує щиру радість. Саме Дрісс допомагає чоловікові знову відчути смак життя.

Ця чуттєва й водночас кумедна історія доводить, що для справжньої дружби немає жодних перешкод, а щастя можливе в будь-яких обставинах.

"1+1": дивіться онлайн трейлер фільму

"Роккі"

Рік: 1976

Рейтинг IMDb: 8.1

Жанр: драма, спортивний

Легендарна серія фільмів про Роккі Бальбоа точно надихне вас на зміни. Це історія про простого хлопця з Філадельфії, який стає легендою боксу. Кожна з частин показує боротьбу Роккі не лише на рингу, а й у житті: з бідністю, сумнівами, втратами, страхами.

"Роккі": дивіться онлайн трейлер фільму

Чоловік вчить нас, що справжня сила точно не в ударах, а у вмінні підійматися після падінь йти вперед навіть тоді, коли сил вже немає. Роккі показує, що будь-яка мрія може стати реальністю, якщо вірити у себе до кінця.

"Крід: Спадок Роккі Бальбоа"

Рік: 2015

Рейтинг IMDb: 7.6

Жанр: драма, спортивний

Ще одна мотиваційна серія фільмів, що складається з трьох частин. Це продовження легендарної історії, де шлях Роккі Бальбоа продовжує син його суперника та друга – Адоніс Крід.

"Крід: Спадок Роккі Бальбоа": дивіться онлайн трейлер фільму

Це фільми про пошук власного шляху, силу характеру та прагнення довести всім, зокрема й собі, що справжній чемпіон народжується в серці, а не на рингу. Історії Кріда змушують вірити: поки ти готовий боротися, твоя історія тільки починається.

"Форрест Ґамп"

Рік: 1994

Рейтинг IMDb: 8.8

Жанр: драма, мелодрама

Останнім у нашій добірці буде один з улюблених фільмів Олени Зеленської. Це історія про чоловіка з Алабами, на ім'я Форрест Ґамп. Він має обмежені розумові здібності та певні фізичні вади, але надзвичайно добре серце, сповнене щирості та неймовірної сили духу.

"Форрест Ґамп": дивіться онлайн трейлер фільму

Завдяки наполегливості та неймовірній силі духу у житті хлопця трапляється безліч неймовірних подій та історичних постатей, серед яких три президенти США. Історія Форреста вкотре переконує, що ніщо не може стати на заваді до успіху, якщо докладати зусиль.