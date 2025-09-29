У новій добірці Кіно 24 ми зібрали фільми, які допоможуть подивитися на своє життя під новим кутом. Це історії про подолання труднощів, пошук внутрішньої сили та сміливість почати життя з чистого листа.
Мотиваційні фільми, які варто подивитися
"1+1"
Рік: 2012
Рейтинг IMDb: 8.5
Жанр: драма, комедія
Розпочнемо нашу добірку зі зворушливої історії про дружбу двох абсолютно різних людей – паралізованого аристократа Філіпа та молодого вихідця з бідних кварталів Дрісса. Після нещасного випадку Філіпу необхідний доглядальник, однак він обирає не фахівця, а енергійного Дрісса, який дарує щиру радість. Саме Дрісс допомагає чоловікові знову відчути смак життя.
Ця чуттєва й водночас кумедна історія доводить, що для справжньої дружби немає жодних перешкод, а щастя можливе в будь-яких обставинах.
"1+1": дивіться онлайн трейлер фільму
"Роккі"
Рік: 1976
Рейтинг IMDb: 8.1
Жанр: драма, спортивний
Легендарна серія фільмів про Роккі Бальбоа точно надихне вас на зміни. Це історія про простого хлопця з Філадельфії, який стає легендою боксу. Кожна з частин показує боротьбу Роккі не лише на рингу, а й у житті: з бідністю, сумнівами, втратами, страхами.
"Роккі": дивіться онлайн трейлер фільму
Чоловік вчить нас, що справжня сила точно не в ударах, а у вмінні підійматися після падінь йти вперед навіть тоді, коли сил вже немає. Роккі показує, що будь-яка мрія може стати реальністю, якщо вірити у себе до кінця.
"Крід: Спадок Роккі Бальбоа"
Рік: 2015
Рейтинг IMDb: 7.6
Жанр: драма, спортивний
Ще одна мотиваційна серія фільмів, що складається з трьох частин. Це продовження легендарної історії, де шлях Роккі Бальбоа продовжує син його суперника та друга – Адоніс Крід.
"Крід: Спадок Роккі Бальбоа": дивіться онлайн трейлер фільму
Це фільми про пошук власного шляху, силу характеру та прагнення довести всім, зокрема й собі, що справжній чемпіон народжується в серці, а не на рингу. Історії Кріда змушують вірити: поки ти готовий боротися, твоя історія тільки починається.
"Форрест Ґамп"
Рік: 1994
Рейтинг IMDb: 8.8
Жанр: драма, мелодрама
Останнім у нашій добірці буде один з улюблених фільмів Олени Зеленської. Це історія про чоловіка з Алабами, на ім'я Форрест Ґамп. Він має обмежені розумові здібності та певні фізичні вади, але надзвичайно добре серце, сповнене щирості та неймовірної сили духу.
"Форрест Ґамп": дивіться онлайн трейлер фільму
Завдяки наполегливості та неймовірній силі духу у житті хлопця трапляється безліч неймовірних подій та історичних постатей, серед яких три президенти США. Історія Форреста вкотре переконує, що ніщо не може стати на заваді до успіху, якщо докладати зусиль.