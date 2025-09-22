Якщо вам бракує адреналіну, хочеться гострих емоцій, то нова добірка Кіно 24 – саме для вас. Нижче зібрали найновіші психологічні історії та моторошні детективи, після яких безсонна ніч – гарантована.

Не пропустіть 5 бойовиків на Netflix, які постійно тримають у напрузі

Які найновіші трилери варто подивитися?

"Грішники"

Рейтинг IMDb: 7.6

Режисер: Раян Куглер

За сюжетом, головні герої стрічки – брати-близнюки Елайджа та Еліас – повертаються у рідне місто після тривалої відсутності. У житті хлопців завжди було багато труднощів, тож зараз вони сподіваються віднайти довгоочікуваний спокій. Однак удома на близнюків чекає набагато серйозніше лихо, ніж вони могли уявити.

Цікаво те, що роль братів-близнюків зіграв Майкл Б. Джордан, який з'являється у кожному фільмі Раяна Куглера. Для Джордана ця стрічка стала вже 25-ою повнометражною.

"Грішники": дивіться онлайн трейлер фільму

Успіх з великих екранів здається майже неможливим у звичайному житті, проте Favbet може допомогти втілити його у реальність. Ліцензійна букмекерська компанія зі зручним інтерфейсом, лояльною системою бонусів та розіграшів, де гравці можуть задовольнити своє прагнення до перемоги.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 137 від 05.04.2021. Термін дії ліцензії – 5 років.

"Мавпа"

Рейтинг IMDb: 6.1

Режисер: Осґуд Перкінс

Брати-близнюки знаходять стару іграшку у вигляді мавпочки, яка виявляється страшною істотою з іншої планети, що створена для жорстоких і кривавих вбивств. Однак брати про це не знають і сприймають мавку як артефакт з минулого.

"Мавпа": дивіться онлайн трейлер фільму

Хлопці починають підозрювати щось, коли всі навколо починають помирати за дивних обставин. Вони розуміють, що треба якомога скоріше позбутися мавпи, однак чим більше намагаються зробити це, тим більше ситуація виходить з-під контролю. Близнюкам треба якомога швидше дізнатися, як зупинити мавпу, адже на кону стоїть їхнє життя.

"Операція "Чорний кейс"

Рейтинг IMDb: 6.7

Режисер: Стівен Содерберг

Шпигунський трилер з Кейт Бланшетт і Майклом Фассбендером у головних ролях від режисера Стівена Содерберга точно додасть адреналіну ввечері. Кетрін – досвідчена агентка розвідки, яку підозрюють у державній зраді. Її чоловік опиняється у справжній пастці, постаючи перед вибором, де змушений обирати між коханою та країною. Тож який вибір він зробить і кому залишиться вірним?

"Операція "Чорний кейс": дивіться онлайн трейлер фільму

Якщо цих стрічок вам замало, то пропонуємо ознайомитись зі ще 5 трилерами, що залишають після себе найсильніші враження.

"Одне ціле"

Рейтинг IMDb: 6.7

Режисер: Майкл Шенкс

Міллі та Тім вже понад 10 років перебувають у взаємозалежних стосунках. Одного разу Міллі пропонують роботу, задля якої треба переїхати, тож Тім вирішує пожертвувати своєю нереалізованою кар'єрою та піти на поступки.

"Одне ціле": дивіться онлайн трейлер фільму

Попри проблеми у стосунках, пара намагається їх врятувати й переїжджає до заміського будинку, що оточений таємничими лісами. Сила, яку приховують ці ліси, викривлює ставлення Міллі та Тіма одне до одного, змінює їхні тіла та ставить під сумнів будь-який здоровий глузд.