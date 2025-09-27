У матеріалі Кіно 24 ви знайдете стрічки, які точно залишають після себе відчуття адреналіну. Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь переглядом уже сьогодні.

Радимо Найновіші трилери, які триматимуть у напрузі до фінальних титрів

Які фільми подарують справжнє відчуття адреналіну?

"F1® ФІЛЬМ"

Це одна із найновіших спортивних драм цього року. Прем'єра фільму відбулась 25 червня. Це блискучий блокбастер, який розповідає про гонщика Формули-1.

У головній ролі – легендарний Бред Пітт.

Головний герой вже вийшов на пенсію, але став наставником і готовий працювати в команді з молодшим гонщиком, аби зробити його легендою у світі перегонів.

"F1® ФІЛЬМ": дивіться онлайн трейлер фільму

До речі, раніше ми розповідали, як створювався культовий саундтрек до стрічки "F1® ФІЛЬМ". Дивіться – за посиланням.

"Помри, але не зараз"

Ще один пригодницький бойовик, який варто подивитися усім прихильникам жанру, це фільм "Помри, але не зараз". Стрічка є екранізацією і вийшла у світ у 2002 році.

Історія розповідає про те, як Бонд переслідує злочинця Густава, який одержимий манією величі. Це переслідування приводить його до Ісландії, де він випадково стає свідком випробування нової смертоносної зброї.

"Помри, але не зараз": дивіться онлайн трейлер фільму

Усі ці перипетії є лише початком великої грандіозної битви в Кореї, яка стане фіналом цієї історії. Але з цього ж місця вона брала початок.

"Втеча з Шоушенка"

Це легендарний, високорейтинговий, один із найуспішніших фільмів у світі, прем'єра якого відбулися в 1994 році. Історія розповідає про Енді Дюфрейна. Він є віцепрезидентом престижного банку і в один момент отримує аж два довічних ув'язнення через обвинувачення у вбивстві дружини та її коханця.

"Втеча з Шоушенка": дивіться онлайн трейлер фільму

Енді відбуває покарання у в'язниці Шоушенк. Йому доведеться переживати справжнє пекло, але водночас він демонструє неймовірну витривалість та холодний розум.

Фільм зняли на основі книги одного із найвідоміших американських письменників Стівена Кінга. Ця кіноісторія є в топах уже десятки років. Усі знають, що це шедевр, який має побачити кожен прихильник такого жанру.