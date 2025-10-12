Благодійні покази відбудуться в містах Європи, США та Канади, пише Кіно 24 з посиланням на інстаграм-сторінку фільму.

Де і коли покажуть "Антарктиду"?

В українському прокаті "Антарктида" здійснила справжній фурор – стала рекордсменом серед українських фільмів за 2025 рік. Тож тепер Антон Птушкін покаже стрічку й за кордоном. Звісно, не без благодійної мети.

"Антарктида": дивіться онлайн трейлер фільму

Благодійні покази вже зовсім скоро відбудуться у таких містах:

  • Прага – 21 жовтня;
  • Відень – 22 жовтня;
  • Лондон – 25 жовтня;
  • Мадрид – 5 листопада;
  • Аліканте – 6 листопада;
  • Валенсія – 8 листопада;
  • Барселона – 9 листопада;
  • Торонто – 11 листопада;
  • Оттава – 12 листопада;
  • Вінніпег – 14 листопада;
  • Калгарі – 16 листопада;
  • Едмонтон – 17 листопада;
  • Ванкувер – 18 листопада;
  • Чикаго – 19 листопада;
  • Детройт – 20 листопада;
  • Маямі – 22 листопада;
  • Вашингтон – 23 листопада;
  • Нью-Йорк – 24 листопада;
  • Лос-Анджелес – 25 листопада.

Однак це не всі міста туру. Зовсім скоро оголосять дати показів у:

  • Лісабоні;
  • Порту;
  • Берліні;
  • Мюнхені;
  • Ризі;
  • Стокгольмі;
  • Копенгагені;
  • Амстердамі;
  • Парижі.

Як "Антарктида" стала такою популярною?

  • Український прокат фільму розпочався 4 вересня 2025 року. І вже за перший вікенд побив рекорди по переглядах.

  • Через місяць прокату директор мережі кінотеатрів Boomer Сергій Зленко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що "Антарктида" наразі у топ-3 касових зборів українських фільмів всіх часів.

  • Наразі фільм Антона Птушкіна зібрав понад 71 мільйон гривень. І цим посунув на третю сходинку комедію 2018 року "Я, ти, він, вона".

  • На першому місці залишається анімація "Мавка. Лісова пісня" з результатом 156 мільйонів гривень.

  • Антона Птушкіна обожнюють глядачі за неймовірні випуски для ютубу, тож фільм про "Антарктиду" одразу викликав інтерес у фанатів. Відтак блогер сам не очікував на такий шалений успіх. Тепер на другому місці серед касових зборів – документальний фільм.