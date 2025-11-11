Актор Євген Лісничий в інтерв'ю 24 Каналу назвав 6 фільмів про війну, які обов'язково має побачити кожен. Він зазначив, що це різні за форматом і стилістикою стрічки, але дуже важливі.

"20 днів у Маріуполі"

Легендарний документальний фільм Мстислава Чернова, який отримав Оскар. У фільмі показані перші тижні повномасштабної війни в Маріуполі. Над створенням фільму працювали також фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Вони були останніми журналістами, які залишилися в облозі.

Ризикуючи власним життям, Мстислав, Євген і Василіса вивезли з окупованого Маріуполя кадри, завдяки яким весь світ побачив жорстокість путінського режиму: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та багато інших військових злочинів російських окупантів.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ми, наші улюбленці та війна"

Документальна стрічка Антона Птушкіна розповідає історії людей та їхніх домашніх улюбленців. Через повномасштабну війну, яку розв'язала Росія, багато людей були змушені покинути рідні домівки та переїхати у безпечніші міста. Разом із людьми їхали їхні улюбленці. Рятувати тварин допомагати не лише місцеві жителі, а й волонтери з інших країн.

"Ми, наші улюбленці та війна": дивіться онлайн трейлер фільму

"Зима у вогні"

Документальний фільм, знятий режисером Євгеном Афінеєвським за сприяння платформи Netflix. У фільма показаний 93-денний період зими 2013 – 2014, де відбувався рух за громадянські права, що перетворився на революцію.

"Зима у вогні": дивіться онлайн трейлер фільму

"Атлантида"

Події розгортаються у 2025 році, після майбутньої перемоги України у війні з Росією. Окупований Донбас повернений Україні, але його території визнані непридатними для проживання. Однак на тлі спустошення зароджується нове кохання.

"Атлантида": дивіться онлайн трейлер фільму "Погані дороги" Фільм режисерки та сценаристки Наталії Ворожбит. Стрічка складається з п'яти новел, що об'єднані темою доріг. У сюжеті показані події, що відбуваються з українськими військовими та цивільними на Донбасі у час російсько-української війни. "Погані дороги": дивіться онлайн трейлер фільму "Кіборги"

Завершуємо добірку драмою Ахтема Сеітаблаєва про захист Донецького аеропорту 2014 року. У фільмі розповідається про українських військових – добровольців, мобілізованих та професіоналів, які боронять стратегічний об'єкт, ризикуючи власним життям.

"Кіборги": дивіться онлайн трейлер фільму