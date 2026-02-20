24 Канал підготував добірку фільмів, знятих на основі реальних подій про війни, які були ще задалеко до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Фільми про війну на реальних подіях
"Дюнкерк", 2017
Рейтинг IMDb: 7,8
Фільм Крістофера Нолана заснований на реальній евакуації союзних військ із французького міста Дюнкерк у 1940 році під час Другої світової війни.
Після стрімкого наступу нацистської Німеччини близько 400 тисяч британських і французьких солдатів опинилися заблокованими на узбережжі Ла-Маншу. Британія організувала операцію "Динамо" – масову евакуацію військових морем. У ній брали участь не лише військові кораблі, а й сотні цивільних суден.
У фільмі цю історію показали з трьох перспектив – суші, моря та повітря. Це розповідь про колективне виживання. Стрічка відтворює атмосферу хаосу, страху й надії під час порятунку понад 330 тисяч військових.
"Дюнкерк": дивіться онлайн трейлер фільму
"З міркувань совісті", 2016
Рейтинг IMDb: 8,1
Фільм Мела Гібсона відзнятий на основі біографії реального солдата – Дезмонда Досса, медика армії США.
Під час Другої світової війни Досс, адвентист сьомого дня, відмовився брати до рук зброю через релігійні переконання. Його відправили на битву за Окінаву (1945).
Під час жорстоких боїв на хребті Маеда, Досс самотужки врятував приблизно 75 поранених солдатів, виносячи їх із поля бою під вогнем. Він став першим переконаним пацифістом, який отримав Медаль Пошани США.
"З міркувань совісті": дивіться онлайн трейлер фільму
"Падіння чорного яструба", 2001
Рейтинг IMDb: 7,7
Фільм Рідлі Скотта розповідає про реальну військову операцію США у Сомалі у 1993 році.
Під час місії в Могадішо американські сили мали захопити соратників польового командира Мохамеда Фараха Айдіда. Операція пішла не за планом – два вертольоти Black Hawk були збиті, й американські військові опинилися в оточенні.
У фільмі відтворили 18 годин запеклого бою в місті. Загинули 18 американських солдатів, десятки були поранені.
"Падіння чорного яструба": дивіться онлайн трейлер фільму
"Грейхаунд", 2020
Рейтинг IMDb: 7,0
Воєнна драма з Томом Генксом, заснована на романі Сесіла Скотта Форестера "The Good Shepherd", який, своєю чергою, базується на реальних подіях битви за Атлантику.
Під час Другої світової війни союзні конвої перевозили вантажі через Атлантичний океан, постійно зазнаючи атак німецьких підводних човнів
За сюжетом, капітан есмінця ВМС США вперше командує конвоєм, що має пройти через так звану "чорну яму" – зону без авіапідтримки.
"Грейхаунд": дивіться онлайн трейлер фільму
Які українські фільми про війну можна подивитись?
"Кіборги". Стрічка розповідає про бої за Донецький аеропорт у 2014 році, показуючи історії шести військових.
"Черкаси". Фільм розповідає реальну історію оборони морського тральщика, заблокованого російськими військами в бухті Донузлав. Усі ці події відбуваються у березні 2014 року, під час анексії Криму.
"20 днів у Маріуполі". Цей фільм розповідає правду про події в Маріуполі в лютому-березні 2022 року – на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Стрічка була нагороджена найпрестижнішою премією Оскар.