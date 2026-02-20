24 Канал подготовил подборку фильмов, снятых на основе реальных событий о войнах, которые были еще далеко до полномасштабного вторжения России в Украину.

Фильмы о войне на реальных событиях

"Дюнкерк", 2017

Рейтинг IMDb: 7,8

Фильм Кристофера Нолана основан на реальной эвакуации союзных войск из французского города Дюнкерк в 1940 году во время Второй мировой войны.

После стремительного наступления нацистской Германии около 400 тысяч британских и французских солдат оказались заблокированными на побережье Ла-Манша. Британия организовала операцию "Динамо" – массовую эвакуацию военных по морю. В ней участвовали не только военные корабли, но и сотни гражданских судов.

В фильме эту историю показали с трех перспектив – суши, моря и воздуха. Это рассказ о коллективном выживании. Лента воссоздает атмосферу хаоса, страха и надежды во время спасения более 330 тысяч военных.

"Дюнкерк": смотрите онлайн трейлер фильма

"По соображениям совести", 2016

Рейтинг IMDb: 8,1

Фильм Мела Гибсона снят на основе биографии реального солдата – Дезмонда Досса, медика армии США.

Во время Второй мировой войны Досс, адвентист седьмого дня, отказался брать в руки оружие из-за религиозных убеждений. Его отправили на битву за Окинаву (1945).

Во время жестоких боев на хребте Маэда, Досс самостоятельно спас около 75 раненых солдат, вынося их с поля боя под огнем. Он стал первым убежденным пацифистом, который получил Медаль Почета США.

"По соображениям совести": смотрите онлайн трейлер фильма

"Падение черного ястреба", 2001

Рейтинг IMDb: 7,7

Фильм Ридли Скотта рассказывает о реальной военной операции США в Сомали в 1993 году.

Во время миссии в Могадишо американские силы должны были захватить соратников полевого командира Мохамеда Фараха Айдида. Операция пошла не по плану – два вертолета Black Hawk были сбиты, и американские военные оказались в окружении.

В фильме воссоздали 18 часов ожесточенного боя в городе. Погибли 18 американских солдат, десятки были ранены.

"Падение черного ястреба": смотрите онлайн трейлер фильма

"Грейхаунд", 2020

Рейтинг IMDb: 7,0

Военная драма с Томом Хэнксом, основана на романе Сесила Скотта Форестера "The Good Shepherd", который, в свою очередь, базируется на реальных событиях битвы за Атлантику.

Во время Второй мировой войны союзные конвои перевозили грузы через Атлантический океан, постоянно подвергаясь атакам немецких подводных лодок

По сюжету, капитан эсминца ВМС США впервые командует конвоем, который должен пройти через так называемую "черную яму" – зону без авиаподдержки.

"Грейхаунд": смотрите онлайн трейлер фильма

