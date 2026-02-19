24 Канал расскажет, о каких мини-сериалах идет речь и какой у них рейтинг.
Новые мини-сериалы на Netflix
"Сальвадор"
Рейтинг IMDb: 6,3
Количество серий: 8
Это испанская драма с элементами триллера. События разворачиваются вокруг отца, чья жизнь переворачивается, когда его дочь присоединяется к неонацистской группировке. В попытке спасти ее он сам становится членом этого экстремистского движения и пытается понять причины, приведшие ее туда.
"Сальвадор": смотрите онлайн трейлер сериала
"Демаскированные"
Рейтинг IMDb: 6,9
Количество серий: 6
События разворачиваются вокруг Саймона и Мерет – бывших спецагентов, которые выбрали спокойную жизнь вместо опасной работы. Пара создала конспиративную квартиру под названием "Гнездо" и имеет целью помогать тем, кто в этом нуждается.
Но вдруг о себе дает знать давний враг. На супругов начинается охота, которая касается не только их, но и всех близких людей.
"Демаскированные": смотрите онлайн трейлер сериала
"Свинцовые дети"
Рейтинг IMDb: 7,6
Количество серий: 6
Драматическая история, которая разворачивается в 1970-х в Польше. В центре сюжета – молодая педиатр, которая замечает, что дети, которые живут возле крупного металлургического завода, массово болеют из-за отравления свинцом. Когда она пытается помочь этим семьям, врач неожиданно вступает в конфликт с властью и устоявшимися социальными структурами, рискует своей жизнью и карьерой ради правды и справедливости.
"Свинцовые дети": смотрите онлайн трейлер сериала
"Королевы ограбления"
Рейтинг IMDb: 5,8
Количество серий: 8
Когда жизнь пяти женщин оказывается на грани катастрофы из-за финансовых проблем и долгов, они решают пойти на крайний шаг: организовать серию ограблений банка. В группу входят как мать-одиночка, так и бунтарка. Их план должен обеспечить им фактически каждой "новый старт".
"Королевы ограбления": смотрите онлайн трейлер сериала
