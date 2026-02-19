24 Канал расскажет, о каких мини-сериалах идет речь и какой у них рейтинг.

Новые мини-сериалы на Netflix

"Сальвадор"

Рейтинг IMDb: 6,3

Количество серий: 8

Это испанская драма с элементами триллера. События разворачиваются вокруг отца, чья жизнь переворачивается, когда его дочь присоединяется к неонацистской группировке. В попытке спасти ее он сам становится членом этого экстремистского движения и пытается понять причины, приведшие ее туда.

"Сальвадор": смотрите онлайн трейлер сериала

"Демаскированные"

Рейтинг IMDb: 6,9

Количество серий: 6

События разворачиваются вокруг Саймона и Мерет – бывших спецагентов, которые выбрали спокойную жизнь вместо опасной работы. Пара создала конспиративную квартиру под названием "Гнездо" и имеет целью помогать тем, кто в этом нуждается.

Но вдруг о себе дает знать давний враг. На супругов начинается охота, которая касается не только их, но и всех близких людей.

"Демаскированные": смотрите онлайн трейлер сериала

"Свинцовые дети"

Рейтинг IMDb: 7,6

Количество серий: 6

Драматическая история, которая разворачивается в 1970-х в Польше. В центре сюжета – молодая педиатр, которая замечает, что дети, которые живут возле крупного металлургического завода, массово болеют из-за отравления свинцом. Когда она пытается помочь этим семьям, врач неожиданно вступает в конфликт с властью и устоявшимися социальными структурами, рискует своей жизнью и карьерой ради правды и справедливости.

"Свинцовые дети": смотрите онлайн трейлер сериала

"Королевы ограбления"

Рейтинг IMDb: 5,8

Количество серий: 8

Когда жизнь пяти женщин оказывается на грани катастрофы из-за финансовых проблем и долгов, они решают пойти на крайний шаг: организовать серию ограблений банка. В группу входят как мать-одиночка, так и бунтарка. Их план должен обеспечить им фактически каждой "новый старт".

"Королевы ограбления": смотрите онлайн трейлер сериала

