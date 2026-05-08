Особенно, если выбирать ленту на сайте Tudum by Netflix, где еженедельно обновляют список самых популярных фильмов и сериалов среди украинцев. На этот раз в рейтинг попала лента 2005 года, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Пробила дно своим цинизмом: Николь Кидман шокировала увлечением российской культурой

Какой старый криминальный детектив смотрят украинцы на Netflix?

Лента сосредотачивается на работе опытной переводчицы ООН Сильвии. Она владеет редким африканским языком, который почти не используется в политических интригах, дипломатических речах и переговорах.

Однако все меняется, когда Сильвия случайно слышит фрагмент таинственного разговора в пустом зале Генеральной Ассамблеи. Двое мужчин обсуждают покушение на президента африканской страны Матобо. Пытаясь предотвратить преступление, Сильвия немедленно обращается к руководству ООН.

"Переводчица": смотрите онлайн трейлер фильма

Но ее словам начинают не доверять. Пока другие относятся к этой информации скептически и пытаются разобраться в ситуации, сама Сильвия оказывается в опасности – и с каждым днем риск для ее жизни только растет.

Интересные факты о фильме "Переводчица" (2005)

Премьера фильма "Переводчица" состоялась в апреле 2005 года.

Над лентой работали сразу несколько стран – США, Великобритания, Франция и Германия.

Фильм сочетает элементы криминала, детектива и триллера.

Он является экранизацией романа Брайана Уорда, который специализируется на криминальных историях и триллерах. В то же время между книгой и фильмом существуют определенные различия.

В главных ролях: Николь Кидман, которая недавно попала в скандал из-за своего увлечения русской литературой, о чем рассказала в подкасте Las Culturistas. Шон Пенн, который постоянно помогает украинцам, выражает свою поддержку и привлекает внимание международного сообщества, Кэтрин Кинер, Еспер Кристенсен, Иван Атталь, Эрл Кэмерон, Джордж Харрис, Майкл Райт, Клайд Кусацу, Эрик Кинслисайд.

Какие еще фильмы сейчас смотрят украинцы на Netflix?

Фильм "Переводчица" 2005 года стал одним из самых популярных на стриминговой платформе Netflix среди украинцев. Он занял шестое место в списке самых популярных лент, несмотря на то, что вышел на экраны более 20 лет назад.

В то же время рядом с ним в рейтинге – свежие проекты, которые появились совсем недавно. А именно:

"Верхушечный хищник",

украинский фильм "Мавка. Настоящий миф",

"В чужой шкуре",

"Немного беременна",

"Меня зовут Агнета",

"Соседки по комнате",

"Не говори со злом",

"180" и другие.

Выбирайте фильм для просмотра независимо от того, или это новый проект, или уже проверенная временем киноистория, которая гарантированно подарит приятные эмоции.