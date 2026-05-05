Не удивительно, что на стриминговой платформе Netflix украинцы сейчас активно просматривают новый боевик под названием "Верхушечный хищник". В материале 24 Канала рассказываем, что известно о сюжете, актерский состав и главные преимущества этого проекта.

Советуем Новейший мини-сериал-триллер на 6 эпизодов, который стал фаворитом украинцев на Netflix

О чем сюжет фильма "Верхушечные хижины"?

Это фильм, сочетающий элементы боевика и триллера. Его премьера состоялась 24 апреля 2026 года. Сюжет разворачивается вокруг Саши и Томми, которые отправляются в путешествие по горам Норвегии, увлекаясь скалолазанием. Прибыв на место, они наслаждаются живописными пейзажами и разговаривают о своем хобби. Томми, будто предчувствуя дальнейшие события, вспоминает об опасности этого увлечения.

Уже на следующий день они начинают восхождение, однако из-за резкого изменения погодных условий Томми погибает. Саша тяжело переживает его смерть, чувствуя вину за то, что произошло.

"Вершинный хищник": смотрите онлайн трейлер фильма

Прошло пять месяцев и женщина отправляется в Австралию. В это время там все чаще исчезают туристы, однако Саша не придает этому значения. Она знакомится с мужчиной по имени Бенн, который кажется ей приятным и надежным. Но вскоре становится понятно, что его внешность обманчива – и именно поэтому Саше придется бороться за собственную жизнь.

Что интересно знать о фильме?

Премьера фильма состоялась совсем недавно, однако эта история уже успела полюбиться широкой аудитории, в частности украинским зрителям.

Они вывели ленту в топ-10, где она возглавила рейтинг самых популярных фильмов за последнее время.

Кроме того, на сайте IMDb фильм имеет оценку 6,2 балла.

Зрители отмечают не только невероятную внешность, но и сильную актерскую игру Шарлиз Терон.

Фильм создан в копродукции США, Канады, Австралии и Исландии, а режиссером выступил Бальтазар Кормакур.

Главные роли в боевике исполнили Шарлиз Терон, Тарон Эджертон, Эрик Бана, Кейтлин Стейси и Зак Гарред.

Какие еще фильмы смотрят украинцы на Netflix?

Если же вы не являетесь поклонником боевиков, но ищете интересную историю для просмотра на Netflix, в рейтинге самых популярных фильмов, опубликованном на сайте Tudum by Netflix, также представлены другие проекты.

Среди них – "Соседки по комнате", "180", "Переводчица", "Не говори со злом", "Яростное нападение", о котором мы ранее рассказывали подробнее по ссылке, а также другие ленты.

В этом перечне вы без труда найдете фильм, который действительно сможет вас заинтересовать.