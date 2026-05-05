Тож не дивно, що на стримінговій платформі Netflix українці нині активно переглядають новий бойовик під назвою "Верхівковий хижак". У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що відомо про сюжет, акторський склад та головні переваги цього проєкту.

Радимо Найновіший мінісеріал-трилер на 6 епізодів, який став фаворитом українців на Netflix

Про що сюжет фільму "Верхівковий хижах"?

Це фільм, що поєднує елементи бойовика та трилера. Його прем'єра відбулася 24 квітня 2026 року. Сюжет розгортається навколо Саші та Томмі, які вирушають у подорож горами Норвегії, захоплюючись скелелазінням. Прибувши на місце, вони насолоджуються мальовничими пейзажами та розмовляють про своє хобі. Томмі, ніби передчуваючи подальші події, згадує про небезпеку цього захоплення.

Вже наступного дня вони розпочинають сходження, однак через різку зміну погодних умов Томмі гине. Саша важко переживає його смерть, відчуваючи провину за те, що сталося.

"Верхівковий хижак": дивіться онлайн трейлер фільму

Минуло п'ять місяців і жінка вирушає до Австралії. У цей час там дедалі частіше зникають туристи, однак Саша не надає цьому значення. Вона знайомиться з чоловіком на ім'я Бенн, який здається їй приємним і надійним. Та невдовзі стає зрозуміло, що його зовнішність оманлива – і саме через це Саші доведеться боротися за власне життя.

Що цікаво знати про фільм?

Прем'єра фільму відбулася зовсім нещодавно, однак ця історія вже встигла полюбитися широкій аудиторії, зокрема українським глядачам.

Вони вивели стрічку до топ-10, де вона очолила рейтинг найпопулярніших фільмів за останній час.

Крім того, на сайті IMDb фільм має оцінку 6,2 бала.

Глядачі відзначають не лише неймовірну зовнішність, а й сильну акторську гру Шарліз Терон.

Фільм створено у копродукції США, Канади, Австралії та Ісландії, а режисером виступив Бальтазар Кормакур.

Головні ролі у бойовику виконали Шарліз Терон, Тарон Еджертон, Ерік Бана, Кейтлін Стейсі та Зак Гарред.

Які ще фільми дивляться українці на Netflix?

Якщо ж ви не є прихильником бойовиків, але шукаєте цікаву історію для перегляду на Netflix, у рейтингу найпопулярніших фільмів, опублікованому на сайті Tudum by Netflix, також представлені інші проєкти.

Серед них – "Сусідки по кімнаті", "180", "Перекладачка", "Не говори зі злом", "Лютий напад", про який ми раніше розповідали детальніше за посиланням, а також інші стрічки.

У цьому переліку ви без зусиль знайдете фільм, який справді зможе вас зацікавити.