У рейтингу, опублікованому на сайті Tudum by Netflix, стрічка посіла перше місце серед найпопулярніших проєктів в Україні. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, чому цей серіал став настільки популярним і чи варто його переглядати.

Про що йдеться у серіалі "Необрані"?

Серіал "Необрані" розповідає про жінку на ім'я Розі – матір і дружину, яка живе в релігійній громаді. Там панують жорсткий контроль і дискримінація. Усе її життя з чоловіком і донькою оповите заборонами та правилами, які встановлює лідер громади, а будь-які спроби висловити власну думку швидко придушуються.

Однак одного дня все змінюється. На її шляху випадково з'являється біглий злочинець на ім'я Сем – і від цього моменту життя Розі кардинально змінюється. Передусім змінюється вона сама: жінка починає заново вибудовувати своє життя, переосмислювати цінності та визначати, що справді має значення, а що більше не варте її уваги.

Що цікаво знати про серіал?

Прем'єра серіалу "Необрані" відбулася 21 квітня 2026 року.

Це проєкт спільного виробництва Великої Британії та Нідерландів.

Серіал налічує шість епізодів, які можна переглянути всього за один вечір – приблизно за 4,5 години.

Режисерами стрічки стали Філіпа Лангдейл і Джем Лоак .

і . Критики вже високо оцінили цей проєкт. Тож якщо ви поціновувач драм і трилерів, але не хочете витрачати багато часу на перегляд, зверніть увагу на серіал "Необрані", який уже здобув популярність серед українських глядачів.

Його рейтинг на сайті IMDb становить 6,1 бала з 10 можливих, попри те, що прем’єра відбулася зовсім нещодавно.

Головні ролі у серіалі виконали Моллі Віндзор, Ейса Баттерфілд, Фра Фрі, Шивон Фіннеран, Крістофер Екклстон та Астон Маколі.



Які ще серіали дивляться українці на Netflix?

Стримінгова платформа Netflix щотижня оновлює рейтинг найпопулярніших фільмів і серіалів у різних країнах. Наразі перше місце серед українських глядачів посідає серіал "Необрані".

Утім, у списку є й чимало інших проєктів, які справді варті уваги. Серед них:

"Закон Лідії Поет" (1–3 сезони);

"Плеймейкерка" (2 сезон);

"Учитель під прикриттям" (1 сезон);

"Сварка" (2 сезон);

український серіал "Тиха Нава" (1 сезон);

"Дивні дива: Оповідки з 1985-го" (1 сезон);

"Детектив Голлі" (1 сезон).

Цей рейтинг охоплює різноманітні жанри – від детективів і драм до комедій і трилерів, тож кожен зможе знайти щось до душі.