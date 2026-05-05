У рейтингу, опублікованому на сайті Tudum by Netflix, стрічка посіла перше місце серед найпопулярніших проєктів в Україні. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, чому цей серіал став настільки популярним і чи варто його переглядати.
Про що йдеться у серіалі "Необрані"?
Серіал "Необрані" розповідає про жінку на ім'я Розі – матір і дружину, яка живе в релігійній громаді. Там панують жорсткий контроль і дискримінація. Усе її життя з чоловіком і донькою оповите заборонами та правилами, які встановлює лідер громади, а будь-які спроби висловити власну думку швидко придушуються.
"Необрані": дивіться онлайн трейлер серіалу
Однак одного дня все змінюється. На її шляху випадково з'являється біглий злочинець на ім'я Сем – і від цього моменту життя Розі кардинально змінюється. Передусім змінюється вона сама: жінка починає заново вибудовувати своє життя, переосмислювати цінності та визначати, що справді має значення, а що більше не варте її уваги.
Що цікаво знати про серіал?
- Прем'єра серіалу "Необрані" відбулася 21 квітня 2026 року.
- Це проєкт спільного виробництва Великої Британії та Нідерландів.
- Серіал налічує шість епізодів, які можна переглянути всього за один вечір – приблизно за 4,5 години.
- Режисерами стрічки стали Філіпа Лангдейл і Джем Лоак.
- Критики вже високо оцінили цей проєкт. Тож якщо ви поціновувач драм і трилерів, але не хочете витрачати багато часу на перегляд, зверніть увагу на серіал "Необрані", який уже здобув популярність серед українських глядачів.
- Його рейтинг на сайті IMDb становить 6,1 бала з 10 можливих, попри те, що прем’єра відбулася зовсім нещодавно.
- Головні ролі у серіалі виконали Моллі Віндзор, Ейса Баттерфілд, Фра Фрі, Шивон Фіннеран, Крістофер Екклстон та Астон Маколі.
Серіал "Необрані" / Кадр із серіалу
Які ще серіали дивляться українці на Netflix?
Стримінгова платформа Netflix щотижня оновлює рейтинг найпопулярніших фільмів і серіалів у різних країнах. Наразі перше місце серед українських глядачів посідає серіал "Необрані".
Утім, у списку є й чимало інших проєктів, які справді варті уваги. Серед них:
- "Закон Лідії Поет" (1–3 сезони);
- "Плеймейкерка" (2 сезон);
- "Учитель під прикриттям" (1 сезон);
- "Сварка" (2 сезон);
- український серіал "Тиха Нава" (1 сезон);
- "Дивні дива: Оповідки з 1985-го" (1 сезон);
- "Детектив Голлі" (1 сезон).
Цей рейтинг охоплює різноманітні жанри – від детективів і драм до комедій і трилерів, тож кожен зможе знайти щось до душі.