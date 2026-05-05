В рейтинге, опубликованном на сайте Tudum by Netflix, лента заняла первое место среди самых популярных проектов в Украине. В материале 24 Канала рассказываем, почему этот сериал стал настолько популярным и стоит ли его просматривать.

О чем идет речь в сериале "Неизбранные"?

Сериал "Неизбранные" рассказывает о женщине по имени Рози – мать и жену, которая живет в религиозной общине. Там царят жесткий контроль и дискриминация. Вся ее жизнь с мужем и дочерью окутана запретами и правилами, которые устанавливает лидер общины, а любые попытки высказать собственное мнение быстро подавляются.

Однако однажды все меняется. На ее пути случайно появляется беглый преступник по имени Сэм – и с этого момента жизнь Рози кардинально меняется. Прежде всего меняется она сама: женщина начинает заново выстраивать свою жизнь, переосмысливать ценности и определять, что действительно имеет значение, а что больше не стоит ее внимания.

Что интересно знать о сериале?

Премьера сериала "Неизбранные" состоялась 21 апреля 2026 года.

Это проект совместного производства Великобритании и Нидерландов.

Сериал насчитывает шесть эпизодов, которые можно посмотреть всего за один вечер – примерно за 4,5 часа.

Режиссерами ленты стали Филиппа Лангдейл і Джем Лоак .

і . Критики уже высоко оценили этот проект. Поэтому если вы ценитель драм и триллеров, но не хотите тратить много времени на просмотр, обратите внимание на сериал "Неизбранные", который уже получил популярность среди украинских зрителей.

Его рейтинг на сайте IMDb составляет 6,1 балла из 10 возможных, несмотря на то, что премьера состоялась совсем недавно.

Главные роли в сериале исполнили Молли Виндзор, Эйса Баттерфилд, Фра Фри, Шивон Финнеран, Кристофер Экклстон и Астон Маколи.



Какие еще сериалы смотрят украинцы на Netflix?

Стриминговая платформа Netflix еженедельно обновляет рейтинг самых популярных фильмов и сериалов в разных странах.

Впрочем, в списке есть и немало других проектов, которые действительно достойны внимания. Среди них:

"Закон Лидии Поэт" (1–3 сезоны);

"Плеймейкерка" (2 сезон);

"Учитель под прикрытием" (1 сезон);

"Ссора" (2 сезон);

украинский сериал "Тихая Нава" (1 сезон);

"Странные чудеса: Рассказы из 1985-го" (1 сезон);

"Детектив Холли" (1 сезон).

Этот рейтинг охватывает различные жанры – от детективов и драм до комедий и триллеров, поэтому каждый сможет найти что-то по душе.