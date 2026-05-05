Многим было обидно, что актриса не появилась во втором сезоне. В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас София Бровко, как она изменилась и в каких еще проектах ее можно увидеть.

Чем сегодня занимается звезда "Кофе с кардамоном" София Бровко?

София Бровко, которая сыграла роль Любки в сериале "Кофе с кардамоном", сейчас продолжает активно развивать свою актерскую карьеру. В частности, ее можно увидеть в роли волонтера Марии в проекте "Ограниченно пригодные". Также недавно актриса появилась в эпизодической роли в украинском сериале "Подмена", где сыграла секретаршу в архитектурной компании Екатерины Стояновой.

София Бровко в сериале "Подмена" / Скриншот из сериала

Кроме съемок в кино, София участвует в театральных проектах, в частности сотрудничает с Театром ветеранов и 8egoistes. В интервью для СТБ актриса призналась, что стремится развиваться в разных амплуа: хотя ее героини в основном положительные, она хочет чаще играть антагонисток.

Хочу играть больше антагонисток – роковых, неоднозначных, сложных героинь. И обязательно – абсурдные комедии вроде "Большого Лебовски" или "Что мы делаем в темноте". Среди моих любимых режиссеров – Квентин Тарантино и Гай Ричи,

– призналась актриса.

На инстаграм-странице Софии Бровко заметно, что она не боится экспериментировать со своей внешностью. Актриса часто публикует смелые фотосессии, в которых демонстрирует свой характер, внутреннюю энергию и готовность к самым разнообразным ролям в кино и сериалах.

Актерская карьера Софии Бровко стремительно развивается, поэтому, вероятно, зрители еще не раз увидят ее в новых украинских проектах.

Какую роль София Бровко сыграла в "Кофе с кардамоном"?

София Бровко сыграла одну из ключевых ролей в первом сезоне сериала "Кофе с кардамоном", премьера которого состоялась в 2021 году. Проект создан по мотивам романа украинской писательницы Натальи Гурницкой. В этой истории София исполнила роль Любке – близкой подруги главной героини Анны, которую сыграла Елена Лавренюк.

В конце первого сезона героиня Софии трагически погибает из-за своей любви к брату Анны – Андрею. Именно поэтому во втором сезоне "Кофе с кардамоном. Силы земли" актриса уже не появляется.