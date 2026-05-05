Сейчас лента доступна для просмотра на Киевстар ТВ. Однако с инстаграм-страницы stbserial уже известно, когда и где лента выйдет онлайн бесплатно.

Сериал "Подмена" будет доступен онлайн бесплатно: где и когда смотреть?

Уже 1 июня 2026 года украинский сериал "Подмена" станет доступным для просмотра на YouTube. Создатели проекта отметили, что видят, насколько эта история полюбилась украинским зрителям, поэтому не могут допустить, чтобы ее не увидело еще больше людей.

В то же время в комментариях пользователи преимущественно пишут не об ожидании премьеры на YouTube, а о желании увидеть продолжение – второй сезон. Ведь финальные кадры последнего эпизода изрядно заинтриговали зрителей и намекнули на возможное развитие истории. Однако пока официального подтверждения этому нет.



Что пишут украинцы о сериале "Подмена"

Что интересно знать об украинском сериале "Подмена"?

"Подмена" – это мелодраматическая история о двух сестрах-близняшках, которые внешне абсолютно идентичны, но имеют совершенно разные характеры и жизненные ценности.

Главные роли исполнили украинские актеры: Влад Никитюк, Олег Загородний, Вероника Мишаева-Яковлева, Михаил Кришталь, Наталья Доля, Константин Октябрьский и другие.

Особое внимание привлекает Антонина Хижняк, которая сыграла сразу две роли – сестер Екатерину и Ирину.

Сериал насчитывает 16 эпизодов. Пока никакой официальной информации о возможном продолжении нет.