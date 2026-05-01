Отныне лента "Мавка. Настоящий миф" доступна для просмотра на платформе Netflix. О чем в ней рассказывается, кто сыграл главные роли, а также трейлер – смотрите в материале 24 Канала.

О чем фильм "Мавка. Настоящий миф"?

События фильма, снятого по мотивам украинской мифологии, разворачиваются в современном мире, где раз в четыре года появляются опасные мифические существа – русалки и мавки.

В это время в лес прибывают студенты-биологи, чтобы провести научную экспедицию. Один из них, Лукьян, встречает там Мавку, однако парень не догадывается, что она – мифическое существо.

Мавка решается нарушить законы темного леса. Она должна погубить Лукьяна, а взамен влюбляется в него. Однако темные пытаются сделать так, чтобы девушка осталась на их стороне.

"Мавка. Настоящий миф": смотрите онлайн трейлер фильма

Кто снялся в фильме?

Главные роли сыграли Арина Бочарова (Мавка) – актриса Львовского академического театра имени Леся Курбаса и Иван Довженко (Лукьян), известный по сериалу "Кофе с кардамоном. Сила земли" и фильмом "На драйве".

К актерскому составу также присоединились:

Вячеслав Довженко

Эдуард Поляков

Анастасия Янкова

Полина Зеленская

Максим Гаевский

Паола Элизабет Джим

Александр Соколов

Андрей Подлесный

Маргарита Гура

Олеся Романова

Юлия Буйновская

Роксолана Валивоц и другие

Иван Довженко и Арина Бочарова в фильме "Мавка. Настоящий миф" / Кадр из фильма

Для Ивана Довженко роль Лукьяна – это дебют в полнометражном кино. В интервью Общественному актер отметил, что "Мавка. Настоящий миф" – это совершенно новая история, из драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня" создатели фильма взяли только основу, заменили даже имена героев.

Я бы очень советовал посмотреть ленту. Во-первых, стоит сходить, потому что это украинский кинематограф. Мы должны поддерживать свое: смотреть, хвалить или критиковать, чтобы индустрия двигалась дальше, а мы набивали руку. Во-вторых, это очень хорошая, романтическая история. Это одно из первых фэнтези такого большого масштаба, невероятно красивое кино с большим количеством красивых кадров,

– делился Довженко.

Саундтрек к романтическому фэнтези создали YAKTAK и KOLA. Песня получила название "На беззвучный".

YAKTAK и KOLA – "На беззвучный": смотрите видео онлайн

