Об этом сообщило украинское издание УП Культура. В материале рассказываем, какую именно награду получила режиссер.

Украинского режиссера отметили престижной наградой: что известно?

Украинского режиссера Марина Эр Горбач наградили за творческие достижения 29 апреля 2026 года. South East European Film Festival – это международный фестиваль, который представляет истории стран Юго-Восточной Европы. Об этом также сообщили на инстаграм-странице SEEfest.

Организаторы отметили, что работы Марины Эр Горбач делают украинское кино более видимым для международной аудитории. Особое внимание уделили ленте "Клондайк", которая рассказывает о событиях накануне полномасштабного вторжения и получила награду на Sundance Film Festival.

За 21 год существования этой награды ее получили только две украинки – Оксана Черкашина и Марина Эр Горбач.

Что интересно знать о Марине Эр Горбач?

Марина Эр Горбач – украинский режиссер и сценарист, член Европейской киноакадемии. В ее творческом багаже – десятки лент, в частности

"Ротация",

"Клондайк",

"Люби меня",

"Омар и мы",

"Долг",

"Банка" и другие.

Режиссер является лауреатом многочисленных престижных кинопремий, в частности получила награду за лучшую режиссуру на Sundance Film Festival и приз экуменического жюри на Берлинский международный кинофестиваль за ленту "Клондайк".

В 2023 году фильм "Клондайк" был избран национальным кандидатом от Украины на премию Оскар в категории "Лучший международный полнометражный фильм".