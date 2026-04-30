В интервью Маричке Падалко актриса рассказала, как набрала вес из-за приема лекарств и почему впоследствии была вынуждена избавиться от этого веса. Рассказываем, как звезде сериала "Парочка следователей" удалось похудеть на 12 килограммов за три месяца и ради какой роли она пошла на такие изменения.

Ради какой роли Юлия Буйновская похудела на 12 килограммов?

Юлия Буйновская рассказала, что похудела на 12 килограммов специально ради роли в полнометражном фильме, события которого разворачиваются в послевоенный период, где она сыграла медсестру. По словам актрисы, ранее она набрала этот вес из-за приема антидепрессантов и транквилизаторов, которые были предназначены для лечения и помогали со сном.

Препараты вызывали сильный аппетит и задержку жидкости в организме. После консультации с врачом медикаменты заменили, однако вес самостоятельно не исчез. Буйновская отметила, что процесс похудения начался благодаря четкой мотивации и подготовке к новой роли.

Когда у тебя есть мотивация, то оказывается, что можно похудеть за три месяца на 12 килограмм,

– поделилась она.

Она обратилась к диетологу, который помог скорректировать питание с учетом инсулинорезистентности: актриса перешла на трехразовое сбалансированное питание с акцентом на белки, полезные жиры и сложные углеводы, а также придерживалась интервалов между приемами пищи.

Кроме того, она добавила физическую активность – в частности пилатес и йогу. В результате за три месяца актрисе удалось избавиться от 12 килограммов.

Что интересно знать о Юлии Буйновской?

Юлия Буйновская – 26-летняя украинская актриса.

Она исполнила главную роль в сериале "Парочка следователей", который сейчас транслируется на телеканале 1+1 Украина, а также доступен на платформе Киевстар ТВ.

Актриса замужем за Егором Козловым.

Ее также можно увидеть в украинских проектах "Домик на счастье", "Никто не идеален" и "Полкан".

Вероятно, уже в ближайшее время станет известно, ради какой именно роли Юлия Буйновская смогла похудеть на 12 килограммов всего за три месяца.