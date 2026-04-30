В апреле 2025 года стало известно, что к актерскому составу второго сезона присоединится украинская актриса Антонина Хижняк. Об этом сообщили на инстаграм-странице stbserial.

Антонина Хижняк сыграет во 2-м сезоне "Любви и пламени"

Невероятно талантливая украинская актриса Антонина Хижняк станет частью актерского состава второго сезона сериала "Любовь и пламя".

В сети уже шутят, что Мотря, Карпо и Лаврин из сериала "Поймать Кайдаш" снова вместе. Ведь в новом сезоне также сыграют Тарас Цимбалюк, Григорий Бакланов, Екатерина Кузнецова, Надежда Хильская и Роман Ясиновский, а также многие другие известные украинские актеры.

Пока неизвестно, какую именно роль исполнит Антонина Хижняк. Премьера второго сезона, вероятно, состоится уже осенью, поэтому зрители впоследствии узнают больше о ее героине.

В каких еще фильмах и сериалах сыграла Антонина Хижняк?

В последнее время Антонину Хижняк можно увидеть в большом количестве украинских сериалов. Она мастерски перевоплощается в разноплановых персонажей – как антагонистов, так и положительных героев. В частности, актриса исполнила главную роль в сериале "Подмена", где сыграла сразу двух героинь – Екатерину и Ирину, которые являются полными противоположностями.

Также ее можно увидеть в проектах "Ключи от правды", "Первые дни", а также в фильмах "Когда ты выйдешь замуж" і "Когда ты расстанешься".

В сентябре 2025 года актриса получила почетное звание "Заслуженная артистка Украины" указом президента Владимир Зеленский по случаю Дня украинского кино. Об этом Антонина рассказала на своей инстаграм-странице.



Антонина Хижняк получила награду / Фото из инстаграма актрисы

Это признание является вполне закономерным, ведь ее вклад в развитие украинского кинематографа является весомым и заметным.