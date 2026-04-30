У квітні 2025 року стало відомо, що до акторського складу другого сезону приєднається українська акторка Антоніна Хижняк. Про це повідомили на інстаграм-сторінці stbserial.

Неймовірно талановита українська акторка Антоніна Хижняк стане частиною акторського складу другого сезону серіалу "Кохання та полум'я".

У мережі вже жартують, що Мотря, Карпо та Лаврін із серіалу "Спіймати Кайдаш" знову разом. Адже в новому сезоні також зіграють Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Катерина Кузнецова, Надія Хільська та Роман Ясіновський, а також багато інших відомих українських акторів.

Наразі невідомо, яку саме роль виконає Антоніна Хижняк. Прем'єра другого сезону, ймовірно, відбудеться вже восени, тож глядачі згодом дізнаються більше про її героїню.

У яких ще фільмах та серіалах зіграла Антоніна Хижняк?

Останнім часом Антоніну Хижняк можна побачити у великій кількості українських серіалів. Вона майстерно перевтілюється в різнопланових персонажів – як антагоністів, так і позитивних героїв. Зокрема, акторка виконала головну роль у серіалі "Підміна", де зіграла одразу двох героїнь – Катерину та Ірину, які є повними протилежностями.

Також її можна побачити в проєктах "Ключі від правди", "Перші дні", а також у фільмах "Коли ти вийдеш заміж" і "Коли ти розлучишся".

У вересні 2025 року акторка отримала почесне звання "Заслужена артистка України" указом президента Володимир Зеленський з нагоди Дня українського кіно. Про це Антоніна розповіла на своїй інстаграм-сторінці.



Антоніна Хижняк отримала нагороду / Фото з інстаграму акторки

Це визнання є цілком закономірним, адже її внесок у розвиток українського кінематографа є вагомим і помітним.