Відтепер стрічка "Мавка. Справжній міф" доступна для перегляду на платформі Netflix. Про що в ній розповідається, хто зіграв головні ролі, а також трейлер – дивіться у матеріалі 24 Каналу.
Про що фільм "Мавка. Справжній міф"?
Події фільму, знятого за мотивами української міфології, розгортаються у сучасному світі, де раз на чотири роки з'являються небезпечні міфічні істоти – русалки та мавки.
У цей час у ліс прибувають студенти-біологи, щоб провести наукову експедицію. Один із них, Лук'ян, зустрічає там Мавку, проте хлопець не здогадується, що вона – міфічна істота.
Мавка наважується порушити закони темного лісу. Вона повинна погубити Лук'яна, а натомість закохується у нього. Проте темні намагаються зробити так, аби дівчина залишилася на їхньому боці.
"Мавка. Справжній міф": дивіться онлайн трейлер фільму
Хто знявся у фільмі?
Головні ролі зіграли Аріна Бочарова (Мавка) – акторка Львівського академічного театру імені Леся Курбаса та Іван Довженко (Лук'ян), відомий за серіалом "Кава з кардамоном. Сила землі" та фільмом "На драйві".
До акторського складу також долучилися:
- В'ячеслав Довженко
- Едуард Поляков
- Анастасія Янкова
- Поліна Зеленська
- Максим Гаєвський
- Паола Елізабет Джим
- Олександр Соколов
- Андрій Подлєсний
- Маргарита Гура
- Олеся Романова
- Юлія Буйновська
- Роксолана Валівоць та інші
Іван Довженко та Аріна Бочарова у фільмі "Мавка. Справжній міф" / Кадр з фільму
Для Івана Довженка роль Лук'яна – це дебют у повнометражному кіно. В інтерв'ю Суспільному актор зазначив, що "Мавка. Справжній міф" – це абсолютно нова історія, з драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" творці фільму взяли лише основу, замінили навіть імена героїв.
Я б дуже радив подивитись стрічку. По-перше, варто сходити, бо це український кінематограф. Ми маємо підтримувати своє: дивитися, хвалити або критикувати, щоб індустрія рухалася далі, а ми набивали руку. По-друге, це дуже гарна, романтична історія. Це одне з перших фентезі такого великого масштабу, неймовірно красиве кіно з великою кількістю гарних кадрів,
– ділився Довженко.
Саундтрек до романтичного фентезі створили YAKTAK та KOLA. Пісня отримала назву "На беззвучний".
YAKTAK та KOLA – "На беззвучний": дивіться відео онлайн
Які українські фільми вийдуть на Netflix у травні?
"Коли ти розлучишся?" (13 травня) – продовження української комедії "Коли ти вийдеш заміж?" з Наталкою Денисенко, Тарасом Цимбалюком і Антоніною Хижняк у головних ролях.
"Всі відтінки спокуси" (6 травня) – історично-еротичний трилер від режисерки Ірини Громоздої, кінодебют Володимира Дантеса. Партнеркою співака у фільмі стала Олена Лавренюк.