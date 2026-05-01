Відтепер стрічка "Мавка. Справжній міф" доступна для перегляду на платформі Netflix. Про що в ній розповідається, хто зіграв головні ролі, а також трейлер – дивіться у матеріалі 24 Каналу.

Про що фільм "Мавка. Справжній міф"?

Події фільму, знятого за мотивами української міфології, розгортаються у сучасному світі, де раз на чотири роки з'являються небезпечні міфічні істоти – русалки та мавки.

У цей час у ліс прибувають студенти-біологи, щоб провести наукову експедицію. Один із них, Лук'ян, зустрічає там Мавку, проте хлопець не здогадується, що вона – міфічна істота.

Мавка наважується порушити закони темного лісу. Вона повинна погубити Лук'яна, а натомість закохується у нього. Проте темні намагаються зробити так, аби дівчина залишилася на їхньому боці.

Хто знявся у фільмі?

Головні ролі зіграли Аріна Бочарова (Мавка) – акторка Львівського академічного театру імені Леся Курбаса та Іван Довженко (Лук'ян), відомий за серіалом "Кава з кардамоном. Сила землі" та фільмом "На драйві".

До акторського складу також долучилися:

  • В'ячеслав Довженко
  • Едуард Поляков
  • Анастасія Янкова
  • Поліна Зеленська
  • Максим Гаєвський
  • Паола Елізабет Джим
  • Олександр Соколов
  • Андрій Подлєсний
  • Маргарита Гура
  • Олеся Романова
  • Юлія Буйновська
  • Роксолана Валівоць та інші

Іван Довженко та Аріна Бочарова у фільмі "Мавка. Справжній міф" / Кадр з фільму

Для Івана Довженка роль Лук'яна – це дебют у повнометражному кіно. В інтерв'ю Суспільному актор зазначив, що "Мавка. Справжній міф" – це абсолютно нова історія, з драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" творці фільму взяли лише основу, замінили навіть імена героїв.

Я б дуже радив подивитись стрічку. По-перше, варто сходити, бо це український кінематограф. Ми маємо підтримувати своє: дивитися, хвалити або критикувати, щоб індустрія рухалася далі, а ми набивали руку. По-друге, це дуже гарна, романтична історія. Це одне з перших фентезі такого великого масштабу, неймовірно красиве кіно з великою кількістю гарних кадрів,
– ділився Довженко.

Саундтрек до романтичного фентезі створили YAKTAK та KOLA. Пісня отримала назву "На беззвучний".

Які українські фільми вийдуть на Netflix у травні?

  • "Коли ти розлучишся?" (13 травня) – продовження української комедії "Коли ти вийдеш заміж?" з Наталкою Денисенко, Тарасом Цимбалюком і Антоніною Хижняк у головних ролях.

  • "Всі відтінки спокуси" (6 травня) – історично-еротичний трилер від режисерки Ірини Громоздої, кінодебют Володимира Дантеса. Партнеркою співака у фільмі стала Олена Лавренюк.