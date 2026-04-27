У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку коментарів, які українці залишають у Threads, щоб ви могли визначитися, чи варто переглянути цей фільм.
Радимо Найпопулярніший детективно-пригодницький мінісеріал, який став фаворитом українців на Netflix
Що пишуть українці про фільм "Кіллхаус"?
Українці активно діляться в мережі враженнями після перегляду фільму "Кіллхаус". У соцмережах переважають схвальні відгуки: глядачі пишуть про сильні емоції та захват від стрічки. За їхніми словами, це не просто історія про наших військових, а й про сучасну українську реальність і гідність. Багато хто навіть зазначає, що фільм виглядає як справжній голлівудський блокбастер, тож українське кіно виходить на новий рівень.
Водночас трапляються й більш стримані коментарі – радше як застереження. Деякі глядачі наголошують, що важливо не забувати: війна в художньому фільмі й війна в реальному житті – це різні речі, і її не варто романтизувати.
Попри це, стрічка залишає після себе сильні враження, і багато хто називає її найкращим фільмом, який бачив за останній час. Ось що пишуть українці у Threads:
-
"Не лише американське кіно гідне до перегляду! Раджу однозначно!"
-
"Кіллхаус" – максимальний захват! Історія, неймовірні військові, зйомка, актори – 2,5 години тримає в напрузі! Жодної зайвої сцени, жодного "подивитись в телефон". Фільм про наших воїнів, про нашу реальність та про нашу гідність! Візуальна та сенсова складова – це 100000 зі 100. Обов'язковий до перегляду всім!"
-
"Ну і я тоді поділюся враженнями від фільму "Кіллхаус". Це напевно найкраще, що я бачила за останній час. Кіно, яке зачепило, бо це наша реальність, і такі операції виконують в реальності наші люди, а не якісь голівудські актори. "Сьогодні немає тебе, мене. Є ми, і ми – єдине ціле". Любомир Левицький, аплодуємо стоячи за такий рівень українського кіно"
-
"Що можу сказати – сюжет просто бомба, екшену навалили від душі! Чесно кажучи, весь фільм чекав, що десь там в кадрі хоч Дацика побачу. Звісно, кіно є кіно. Щодо реалій і того, як воно буває насправді, то трішки перекрутили. З того, що прям 100% жиза – це цивільні, які заблукали і випадково заїхали в зелену зону. Оце класика. А все решта – вже чисто голлівудський блокбастер. Але загалом фільм зайшов!"
Відгуки на фільм "Кіллхаус" / Скриншот із Threads
Про що сюжет фільму "Кіллхаус"?
Сюжет фільму базується на реальних подіях – порятунку цивільної пари та американської журналістки, які опинилися під обстрілами на тимчасово окупованій території.
Читайте більше про "Кіллхаус" – за посиланням.
Стрічка показує складну спільну операцію спецпідрозділів 3-ї ОШБр, СБУ та ГУР, які об'єдналися, щоб евакуювати людей із "сірої зони" та врятувати 14-річну дівчинку.
"Кіллхаус": дивіться онлайн трейлер фільму
Фільм вирізняється високою достовірністю: над сценарієм працювали військові фахівці, а більшість акторів – реальні військовослужбовці та ветерани. У зйомках взяли участь понад 200 бійців із бойовим досвідом. Наприкінці стрічки з'являються також відомі постаті, зокрема Кирило Буданов, Василь Малюк та Андрій Білецький.