В материале 24 Канала мы собрали подборку комментариев, которые украинцы оставляют в Threads, чтобы вы могли определиться, стоит ли посмотреть этот фильм.
Что пишут украинцы о фильме "Киллхаус"?
Украинцы активно делятся в сети впечатлениями после просмотра фильма "Киллхаус". В соцсетях преобладают положительные отзывы: зрители пишут о сильных эмоциях и восторге от ленты. По их словам, это не просто история о наших военных, но и о современной украинской реальности и достоинстве. Многие даже отмечают, что фильм выглядит как настоящий голливудский блокбастер, поэтому украинское кино выходит на новый уровень.
В то же время случаются и более сдержанные комментарии – скорее как предостережение. Некоторые зрители отмечают, что важно не забывать: война в художественном фильме и война в реальной жизни – это разные вещи, и ее не стоит романтизировать.
Несмотря на это, лента оставляет после себя сильные впечатления, и многие называют ее лучшим фильмом, который видел за последнее время. Вот что пишут украинцы в Threads:
"Не только американское кино достойно к просмотру! Советую однозначно!"
"Киллхаус" – максимальный восторг! История, невероятные военные, съемка, актеры – 2,5 часов держит в напряжении! Ни одной лишней сцены, ни одного "посмотреть в телефон". Фильм о наших воинах, о нашей реальности и о нашем достоинстве! Визуальная и смысловая составляющая – это 100000 из 100. Обязателен к просмотру всем!"
"Ну и я тогда поделюсь впечатлениями от фильма "Киллхаус". Это наверное лучшее, что я видела за последнее время. Кино, которое зацепило, потому что это наша реальность, и такие операции выполняют в реальности наши люди, а не какие-то голливудские актеры. "Сегодня нет тебя, меня. Есть мы, и мы – единое целое". Любомир Левицкий, аплодируем стоя за такой уровень украинского кино"
"Что могу сказать – сюжет просто бомба, экшена навалили от души! Честно говоря, весь фильм ждал, что где-то там в кадре хоть Дацика увижу. Конечно, кино есть кино. Относительно реалий и того, как оно бывает на самом деле, то немножко перекрутили. Из того, что прям 100% жиза – это гражданские, которые заблудились и случайно заехали в зеленую зону. Это классика. А все остальное – уже чисто голливудский блокбастер. Но в целом фильм зашел!"
Отзывы на фильм "Киллхаус" / Скриншот с Threads
О чем сюжет фильма "Киллхаус"?
Сюжет фильма основан на реальных событиях – спасения гражданской пары и американской журналистки, которые оказались под обстрелами на временно оккупированной территории.
Лента показывает сложную совместную операцию спецподразделений 3-й ОШБр, СБУ и ГУР, которые объединились, чтобы эвакуировать людей из "серой зоны" и спасти 14-летнюю девочку.
Фильм отличается высокой достоверностью: над сценарием работали военные специалисты, а большинство актеров – реальные военнослужащие и ветераны. В съемках приняли участие более 200 бойцов с боевым опытом. В конце ленты появляются также известные фигуры, в частности Кирилл Буданов, Василий Малюк и Андрей Билецкий.