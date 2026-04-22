Это первая в мире лента, что в деталях воспроизводит уникальную спасательную операцию с использованием беспилотных технологий. В материале 24 Канала рассказываем больше о долгожданном фильме.
Советуем Напряженный триллер 2024 года, который активно просматривают украинцы на Netflix
Что лежит в основе сценария фильма "КИЛЛХАУС"?
В основе сценария – реальные события о спасении гражданской пары и известной американской журналистки, которые попали в эпицентр огня на временно оккупированной территории.
Лента демонстрирует сложнейшую многоуровневую работу спецподразделений 3-й ОШБр, СБУ и ГУР, которые объединились, чтобы вытащить людей из "серой зоны" и спасти 14-летнюю девочку из рук врага.
"КИЛЛХАУС": смотрите онлайн трейлер фильма
Фильм отличается максимальной тактической достоверностью, ведь сценарий консультировали специалисты 3 ОШБр, ГУР, СБУ и аналитики ЦРУ, а 80% актерского состава – это реальные военные и ветераны Сил обороны Украины, которые появляются в кадре наряду с профессиональными актерами.
Кто принимал участие в съемках?
Всего в съемках "КИЛЛХАУС" приняли участие более 200 действующих военнослужащих с реальным боевым опытом. Среди них – актер Денис Капустин, сыгравший роль Сида, сразу после завершения съемок мобилизовался в батальон беспилотных систем Третьей штурмовой бригады.
В конце ленты зрители увидят сцены с участием руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Буданова, бывшего Председателя СБУ Василия Малюка и командира Третьего армейского корпуса, бригадного генерала Андрея Билецкого.
Как прошел допремьерный показ фильма "КИЛЛХАУС"?
Допремьерный показ собрал военно-политическое руководство, профессиональное сообщество, военных и лидеров мнений.
Среди гостей были: Василий Малюк, Виталий Кличко, Максим Жорин, Андрей Юсов, Андрей Осипов, Артур Михно, Олег Гороховский, Юрий Горбунов, Святослав Вакарчук, Ахтем Сеитаблаев, Сергей Стрельников, Денис Капустин, Константин и Влада Либеровы, Гарик Корогодский, Жан Беленюк, Оксана и Вадим Гутцайт, Parfeniuk, Богдан Буше, Янков (Янки) Игорь, Ксения Мишина, Андрей Фединчик, TAYANNA и другие.
Сергей Стрельников на допремьерном показе / Фото Пресс-служба
Режиссер Любомир Левицкий эмоционально прокомментировал фильм.
Это лучшее, что я сделал. Можно снять еще много фильмов, но "КИЛЛХАУС" – раз в жизни,
– отметил режиссер.
Почему стоит посмотреть ленту и когда премьера?
"КИЛЛХАУС" – это важная лента для современного зрителя, которая демонстрирует миру профессионализм украинских защитников и их способность выполнять невозможные задачи.
Увидеть историю о сверхчеловеческих усилиях и настоящий выбор можно уже с 23 апреля во всех кинотеатрах страны.