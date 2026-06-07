В материале 24 Канала читайте, какие новые украинские фильмы и сериалы уже можно посмотреть на Netflix. Выбирайте, что включить в дождливые летние вечера.

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Какие новые украинские фильмы и сериалы есть на Netflix?

"Тихая Нава"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Летом 2018 года Адам и его невеста Инна приехали на отдых в Тихую Наву. После ссоры парень уходит, а девушка отправляется его искать и становится жертвой изнасилования. Полиция не собирается проводить полноценное расследование, а Инна начинает подозревать в преступлении любимого.

Пара расходится, однако Адам стремится найти виновного, поэтому едет в Тихую Наву. В городе происходит серия новых преступлений: изнасилования и убийства, которые местная полиция и власти пытаются скрыть, оставляя жертв наедине с травмой. Молодой юрист берется за расследование дел, вступая в борьбу с системой.

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"Тихая Нава": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ну мам"

Рейтинг IMDb: 6.5/10

В фильме поднимается тема отношений между матерями и детьми: от детства до взрослой жизни. Создатели собрали несколько историй, переплетающихся между собой.

"Ну мам": смотрите онлайн трейлер фильма

"Парочка следователей"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

София устраивается следователем в обычный участок. Коллектив тепло встречает девушку, кроме закрытого и высокомерного судмедэксперта Паши, с которым всем сложно найти общий язык.

Полицейские расследуют различные запутанные дела, а между Пашей и Софией постепенно начинает появляться взаимопонимание. Как будут развиваться их отношения?

"Парочка следователей": смотрите онлайн анонс сериала

"Мавка. Настоящий миф"

Рейтинг IMDb: 5.9/10

События разворачиваются во время Русалочьей недели, когда мифические существа выходят из Темного озера к людям. Несмотря на опасность, студенты-биологи отправляются в лес с научной экспедицией.

Мавка знакомится с биологом Лукьяном и влюбляется в него, тем самым нарушая древние законы леса. Темные силы делают все, чтобы девушка выбрала их, а не чувства к парню.

"Мавка. Настоящий миф": смотрите онлайн трейлер фильма

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