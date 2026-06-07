У матеріалі 24 Каналу читайте, які нові українські фільми та серіали вже можна подивитися на Netflix. Обирайте, що увімкнути в дощові літні вечори.

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Які нові українські фільми та серіали є на Netflix?

"Тиха Нава"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Улітку 2018 року Адам та його наречена Інна приїхали на відпочинок до Тихої Нави. Після сварки хлопець йде, а дівчина відправляється його шукати та стає жертвою зґвалтування. Поліція не збирається проводити повноцінне розслідування, а Інна починає підозрювати у злочині коханого.

Пара розходиться, проте Адам прагне знайти винного, тому їде в Тиху Наву. У місті стається серія нових злочинів: зґвалтування і вбивства, які місцева поліція та влада намагаються приховати, залишаючи жертв наодинці з травмою. Молодий юрист береться за розслідування справ, вступаючи в боротьбу із системою.

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"Тиха Нава": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ну мам"

Рейтинг IMDb: 6.5/10

У фільмі підіймається тема стосунків між матерями та дітьми: від дитинства до дорослого життя. Творці зібрали кілька історій, що переплітаються між собою.

"Ну мам": дивіться онлайн трейлер фільму

"Парочка слідчих"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Софія влаштовується слідчою у звичайний відділок. Колектив тепло зустрічає дівчину, окрім закритого та зверхнього судмедексперта Паші, з яким усім складно знайти спільну мову.

Поліцейські розслідують різні заплутані справи, а між Пашею та Софією поступово починає з'являтися взаєморозуміння. Як розвиватимуться їхні стосунки?

"Парочка слідчих": дивіться онлайн анонс серіалу

"Мавка. Справжній міф"

Рейтинг IMDb: 5.9/10

Події розгортаються під час Русалчиного тижня, коли міфічні істоти виходять з Темного озера до людей. Попри небезпеку, студенти-біологи вирушають у ліс з науковою експедицією.

Мавка знайомиться з біологом Лук'яном і закохується в нього, тим самим порушуючи давні закони лісу. Темні сили роблять усе, аби дівчина обрала їх, а не почуття до хлопця.

"Мавка. Справжній міф": дивіться онлайн трейлер фільму

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